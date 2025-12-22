Renovação com experiência: o caminho que os capixabas apontam

A política só faz sentido quando está a serviço das pessoas. É com essa convicção que sigo firme na minha pré-candidatura a governador do Espírito Santo, movido por um sonho claro e legítimo: servir ainda mais aos capixabas e ajudar a construir um futuro melhor para o nosso Estado.



Nos últimos 24 anos, o Espírito Santo avançou com estabilidade, responsabilidade e planejamento, sob a liderança de Paulo Hartung e de Renato Casagrande. Preservar esse legado, aprimorá-lo e projetá-lo para o futuro é um compromisso com os capixabas – e não com projetos pessoais.

Tenho uma relação política e administrativa sólida com o governador Renato Casagrande, construída ao longo de anos de trabalho, diálogo institucional e convergência em pautas essenciais para o desenvolvimento de Vila Velha e do Espírito Santo. Essa relação permanece baseada no respeito institucional e no compromisso com o bem coletivo.

Ao mesmo tempo, sigo empenhado na construção de um projeto coletivo que nasce da escuta, da participação e da construção compartilhada. Não é um movimento individual, nem uma decisão isolada. É uma caminhada construída passo a passo, a partir das conversas que já iniciamos com diferentes setores da sociedade e do contato direto com o cidadão comum, que diariamente manifesta apoio, carinho e incentivo, e que, a partir de agora, será ampliada para todas as regiões do Estado.

O que emerge dessas conversas – nas ruas, nas comunidades e nos diferentes espaços da sociedade – e também das pesquisas, é um recado claro dos capixabas: há desejo de renovação, mas sem abrir mão da experiência.

Governar é exercer liderança. Liderança que aponta caminhos, constrói confiança e une diferentes visões em torno de objetivos comuns. Liderar é garantir que o Espírito Santo siga avançando, com responsabilidade, visão de futuro e compromisso público.

Foi nesse contexto que aceitei o convite para me filiar ao PSDB, partido que passa a contribuir de forma ainda mais ativa nesse processo. Uma legenda que ajudou a estruturar o Brasil contemporâneo, com destaque para o Plano Real – um marco de estabilidade econômica que transformou a vida de milhões de brasileiros. Seus valores permanentes são a responsabilidade fiscal, o equilíbrio e o desenvolvimento com justiça social. À frente do partido no Espírito Santo, nosso foco é organizar, fortalecer e dialogar com a sociedade capixaba.

Essa pré-candidatura não se constrói contra ninguém. Ao contrário, contribui para fortalecer e dar continuidade ao projeto coletivo que vem conduzindo o Espírito Santo com responsabilidade ao longo das últimas décadas.

Sigo conciliando essa caminhada com a missão de governar Vila Velha, uma cidade reconhecida pela gestão fiscal responsável, pelos investimentos estruturantes, pela geração de empregos e pela melhoria da qualidade de vida. A experiência de Vila Velha demonstra que é possível fazer mais com planejamento, equilíbrio e sensibilidade social. E que boas práticas podem inspirar outros municípios e contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo, sempre respeitando as realidades, os desafios e as vocações de cada região.

A decisão sobre quem dará continuidade a esse ciclo de bons governos será do povo, no dia 4 de outubro. Até lá, sigo debatendo o presente e o futuro com responsabilidade, serenidade e compromisso com o bem comum.

Essa não é uma corrida individual. É uma jornada coletiva, que exige preparo, constância e espírito público. Com fé em Deus e na força do povo capixaba, confio que o Espírito Santo continuará avançando com trabalho, responsabilidade e participação social. Porque o futuro se constrói junto – com liderança, compromisso e o engajamento de todos os capixabas.

Viva o Espírito Santo!

