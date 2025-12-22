Arnaldinho Borgo
Renovação com experiência: o caminho que os capixabas apontam

Essa pré-candidatura não se constrói contra ninguém. Ao contrário, contribui para fortalecer e dar continuidade ao projeto coletivo que vem conduzindo o Espírito Santo com responsabilidade ao longo das últimas décadas

A política só faz sentido quando está a serviço das pessoas. É com essa convicção que sigo firme na minha pré-candidatura a governador do Espírito Santo, movido por um sonho claro e legítimo: servir ainda mais aos capixabas e ajudar a construir um futuro melhor para o nosso Estado.

Nos últimos 24 anos, o Espírito Santo avançou com estabilidade, responsabilidade e planejamento, sob a liderança de Paulo Hartung e de Renato Casagrande. Preservar esse legado, aprimorá-lo e projetá-lo para o futuro é um compromisso com os capixabas – e não com projetos pessoais.

Tenho uma relação política e administrativa sólida com o governador Renato Casagrande, construída ao longo de anos de trabalho, diálogo institucional e convergência em pautas essenciais para o desenvolvimento de Vila Velha e do Espírito Santo. Essa relação permanece baseada no respeito institucional e no compromisso com o bem coletivo.

Ao mesmo tempo, sigo empenhado na construção de um projeto coletivo que nasce da escuta, da participação e da construção compartilhada. Não é um movimento individual, nem uma decisão isolada. É uma caminhada construída passo a passo, a partir das conversas que já iniciamos com diferentes setores da sociedade e do contato direto com o cidadão comum, que diariamente manifesta apoio, carinho e incentivo, e que, a partir de agora, será ampliada para todas as regiões do Estado.

O que emerge dessas conversas – nas ruas, nas comunidades e nos diferentes espaços da sociedade – e também das pesquisas, é um recado claro dos capixabas: há desejo de renovação, mas sem abrir mão da experiência.

Governar é exercer liderança. Liderança que aponta caminhos, constrói confiança e une diferentes visões em torno de objetivos comuns. Liderar é garantir que o Espírito Santo siga avançando, com responsabilidade, visão de futuro e compromisso público.

Foi nesse contexto que aceitei o convite para me filiar ao PSDB, partido que passa a contribuir de forma ainda mais ativa nesse processo. Uma legenda que ajudou a estruturar o Brasil contemporâneo, com destaque para o Plano Real – um marco de estabilidade econômica que transformou a vida de milhões de brasileiros. Seus valores permanentes são a responsabilidade fiscal, o equilíbrio e o desenvolvimento com justiça social. À frente do partido no Espírito Santo, nosso foco é organizar, fortalecer e dialogar com a sociedade capixaba.

Ato de filiação de Arnaldinho Borgo ao PSDB com participação de Aécio Neves por videoconferência
Ato de filiação de Arnaldinho Borgo ao PSDB com participação de Aécio Neves por videoconferência. Crédito: Vitor Carvalho/Divulgação

Essa pré-candidatura não se constrói contra ninguém. Ao contrário, contribui para fortalecer e dar continuidade ao projeto coletivo que vem conduzindo o Espírito Santo com responsabilidade ao longo das últimas décadas.

Sigo conciliando essa caminhada com a missão de governar Vila Velha, uma cidade reconhecida pela gestão fiscal responsável, pelos investimentos estruturantes, pela geração de empregos e pela melhoria da qualidade de vida. A experiência de Vila Velha demonstra que é possível fazer mais com planejamento, equilíbrio e sensibilidade social. E que boas práticas podem inspirar outros municípios e contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo, sempre respeitando as realidades, os desafios e as vocações de cada região.

A decisão sobre quem dará continuidade a esse ciclo de bons governos será do povo, no dia 4 de outubro. Até lá, sigo debatendo o presente e o futuro com responsabilidade, serenidade e compromisso com o bem comum.

Essa não é uma corrida individual. É uma jornada coletiva, que exige preparo, constância e espírito público. Com fé em Deus e na força do povo capixaba, confio que o Espírito Santo continuará avançando com trabalho, responsabilidade e participação social. Porque o futuro se constrói junto – com liderança, compromisso e o engajamento de todos os capixabas.

Viva o Espírito Santo!

