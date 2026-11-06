Vitória recebe encontro com lideranças do mercado imobiliário nacional

Profissionais e executivos de diferentes regiões do país estarão em Vitória, no dia 10 de novembro, para a primeira edição do ADEMI-ES Connections, encontro que reunirá alguns dos principais nomes do mercado imobiliário para discutir transformações que já impactam o segmento no país.
Promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) em parceria com a Squad Realty, empresa aceleradora de negócios imobiliários, o evento é exclusivo para associados e convidados e será realizado no Cerimonial Casa Vilani, na Mata da Praia, Vitória.
A programação na edição capixaba traz profissionais ligados a empresas de atuação nacional, como Wevertonn Costa, diretor comercial da Plano&Plano; Tarcio Barbosa, diretor comercial da Canapous Holding; Claudio Carvalho, CEO da AW Reality e da Abytá Incorporadora; e Guilherme Blumer, Cofundador e CEO da CreadAluga.
Assim, os debates vão abordar temas que estão diretamente relacionados aos desafios atuais do setor, como novos modelos comerciais e tecnologia aplicada às vendas, experiência do cliente, cenário econômico e funding, comportamento do consumidor, desenvolvimento de produtos imobiliários, inovação e eficiência na construção civil.
De acordo com o presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert, passando por transformações econômicas, novas tecnologias, atualizações regulatórias e modelos inéditos de funding, o setor imobiliário vive um momento decisivo.
“Será um dia completo de imersão, reunindo grandes nomes do mercado imobiliário nacional para debater cases reais, tendências e visões de futuro. Um ambiente exclusivo projetado para gerar trocas profundas, inovação e networking de alto nível entre incorporadores e líderes do setor. Nosso objetivo é fortalecer o mercado imobiliário capixaba e consolidar Vitória como o grande centro de discussões qualificadas do segmento no país”, destaca Schubert.
Para Guilherme Diamante, fundador e CEO da Squad Realty, levar o Connections pela primeira vez ao Espírito Santo é uma oportunidade de valorizar o potencial do mercado imobiliário capixaba e aproximá-lo de experiências, discussões e práticas que estão transformando o setor em diferentes regiões do país.
“O Connections nasce desse propósito: reunir lideranças, promover conversas relevantes e acelerar aprendizados que poderiam levar anos para serem construídos individualmente. Acreditamos que, quando conectamos experiências e visões de mercado, criamos oportunidades para decisões mais estratégicas e para o desenvolvimento de todo o setor. Afinal, as decisões que vão definir os próximos anos começam pelas conversas que escolhemos ter hoje, ” pontua o CEO da Squad Realty.
Fórum imobiliário nacional irá abordar Reforma
Tributária
Outro destaque nos eventos do mercado
imobiliário na Capital capixaba é o Conexão Maximiza. Na próxima quarta-feira
(11), das 8h às 18h, o Pallazzio Centro de Eventos, em Vitória (ES), sedia a
edição capixaba do encontro nacional, que é voltado ao mercado de locações
imobiliárias.
Entre os principais nomes da programação,
a advogada capixaba Raquel Queiroz Braga conduzirá a palestra "Reforma
Tributária: o que muda e como blindar suas rotinas", demonstrando como as
alterações fiscais demandam uma reformulação estrutural de processos nas
imobiliárias, desde a captação de clientes até a manutenção predial.
Com histórico de 14 edições em 13
estados, mais de 100 horas de conteúdo e público superior a 3.800 participantes
em todo o país, o Conexão Maximiza reúne gestores e empresários para debater
segurança operacional, tecnologia e planejamento estratégico de longo prazo. A
imersão na capital capixaba traz ainda palestras de
especialistas como Danilo Herrero, Diego Bonastre, Felipe Chagas, Rafael Sieiro
e Thiano.
"Estar na minha terra natal
compartilhando essa reflexão no Conexão Maximiza é uma oportunidade
indispensável para fortalecer o mercado imobiliário capixaba. O evento
proporciona um espaço qualificado para que o empresário saia da inércia, troque
experiências reais e prepare seu negócio para atuar com conformidade técnica e
visão estratégica", conclui Raquel Queiroz Braga.
Reconhecimento
Grand Construtora e MRV são as construtoras mais admirada pelos capixabas no prêmio Marcas de Valor
Realizado no dia 29 de outubro, o prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta, reconheceu duas construtoras como as mais admiradas pelos capixabas. No segmento construtora de alto padrão, a Grand conquistou o 1º lugar, enquanto a MRV levou a melhor na categoria construtora.
O Prêmio Marcas de Valor avalia reputação, solidez e preferência do consumidor capixaba no segmento de construção. Para o diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, o desempenho atesta a maturidade da empresa: "Manter sete canteiros simultâneos com padrão de luxo exige rigor de suprimentos, engenharia pesada e governança financeira sólida. O reconhecimento do Marcas de Valor, comprova que estamos no caminho certo, consolidando a Grand como uma empresa que ousa nos projetos, emprega em escala e cumpre o que promete".
Enquanto isso, Guilherme Carvalho Malaquias, gestor comercial da MRV no Espírito Santo afirma que a conquista atesta a relevância da MRV no mercado capixaba.
“A conquista do prêmio Marcas de Valor A Gazeta reforça a relevância da MRV no Espírito Santo e o nosso compromisso com a evolução constante. Estamos atentos às mudanças no perfil dos clientes e preparados para um novo ciclo de crescimento, com muitas novidades previstas para 2027. Entre elas, está a inauguração, já neste novembro, de uma nova loja de dois andares, com decorado, em Serra — um investimento à altura do que a cidade merece”, completa.
A RE/MAX Espírito Santo realizou, no Auditório da Findes, em Vitória, o MAX Xperience 2026. Consolidado como o principal encontro de imersão estratégica da rede imobiliária no Estado, o evento reuniu lideranças regionais, corretores associados e convidados para debater métodos de gestão, liderança, alinhamento de equipes e aceleração de produtividade no mercado capixaba, além de celebrar os resultados comerciais do terceiro trimestre.
Na ocasião, a regional capixaba divulgou o balanço de janeiro a setembro de 2026. Nacionalmente, a rede — que soma 11.845 profissionais — movimentou R$ 11 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) e R$ 502 milhões em Valor Geral de Comissão (VGC). No Espírito Santo, com 315 profissionais e 18 unidades em operação, a regional registrou R$ 146 milhões em VGV e R$ 5,2 milhões em VGC no período.
Para Eduardo Ambrósio, sócio master franqueado da RE/MAX Espírito Santo, os indicadores refletem a maturidade do modelo de negócios local.
"Os resultados de janeiro a setembro reafirmam a consistência da nossa operação capixaba. Movimentar R$ 146 milhões em VGV demonstra a força de um trabalho focado em governança e representação exclusiva. O MAX Xperience coroa essa trajetória ao alinhar tecnicamente nossos corretores e reconhecer os profissionais que puxam o crescimento do setor com segurança jurídica", avalia.
A programação também contou com a palestra "Por que equipes vencem", conduzida pelo ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete Márcio Azevedo. O evento ainda contou com a mesa-redonda "Corretores rookies, plenos e veteranos: da ambientação ao sucesso", mediada pelo diretor regional Aluisio Sarlo.
Para fechar, a imersão sediou a cerimônia oficial de premiação dos destaques do 3º trimestre de 2026. No ranking de Captação de Representação Exclusiva (CRE), Luciano Ataídes conquistou o 1º lugar, seguido por Denis Baptista (2º) e José Eduardo Aguiar (3º). Em Valor Geral de Comissões (VGC), a liderança individual ficou com Carlos Veras (1º), acompanhado por Samir Ginaid (2º) e Rubens Mansur (3º). Entre as franquias campeãs em faturamento, a RE/MAX Rede Foccus Prime I venceu em 1º lugar, com a RE/MAX Imovi em 2º e a RE/MAX Hauser em 3º.
Novidade
Cobra anuncia apresentação de novo lançamento em Vila Velha
No dia 11 de novembro, a Cobra Construtora trará novidades ao mercado. Em um lançamento para convidados na Casa Inhoá, no Centro de Vila Velha, a construtora irá oficializar e dar mais detalhes de seu novo empreendimento, que será localizado em Itapuã, também na cidade canela-verde.
O Lúmea Camburi, da Épura, primeiro empreendimento da construtora no bairro Jardim Camburi, alcançou 60% das unidades vendidas.
O projeto, que conta com apartamentos de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m², além de gardens e coberturas lineares com até 169m² e mais de 20 opções de lazer, está localizado na avenida José Maria Vivacqua Santos, na Rodovia Norte/Sul.
Para o gerente comercial da Épura, Fabiano Martins, Jardim Camburi é o bairro de maior demanda na cidade de Vitória, pelo fato de ter uma "vida própria": “O bairro possui muita oferta de serviço e entretenimento para os moradores, com fácil mobilidade e acesso a restaurantes, três supermercados, faculdade, shopping, parque, aeroporto e outros serviços, além da ciclovia que leva diretamente ao calçadão da praia”, completa.