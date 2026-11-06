Vitória recebe encontro com lideranças do mercado imobiliário nacional

Outro destaque nos eventos do mercado imobiliário na Capital capixaba é o Conexão Maximiza. Na próxima quarta-feira (11), das 8h às 18h, o Pallazzio Centro de Eventos, em Vitória (ES), sedia a edição capixaba do encontro nacional, que é voltado ao mercado de locações imobiliárias.





Entre os principais nomes da programação, a advogada capixaba Raquel Queiroz Braga conduzirá a palestra "Reforma Tributária: o que muda e como blindar suas rotinas", demonstrando como as alterações fiscais demandam uma reformulação estrutural de processos nas imobiliárias, desde a captação de clientes até a manutenção predial.





Com histórico de 14 edições em 13 estados, mais de 100 horas de conteúdo e público superior a 3.800 participantes em todo o país, o Conexão Maximiza reúne gestores e empresários para debater segurança operacional, tecnologia e planejamento estratégico de longo prazo. A imersão na capital capixaba traz ainda palestras de especialistas como Danilo Herrero, Diego Bonastre, Felipe Chagas, Rafael Sieiro e Thiano.





"Estar na minha terra natal compartilhando essa reflexão no Conexão Maximiza é uma oportunidade indispensável para fortalecer o mercado imobiliário capixaba. O evento proporciona um espaço qualificado para que o empresário saia da inércia, troque experiências reais e prepare seu negócio para atuar com conformidade técnica e visão estratégica", conclui Raquel Queiroz Braga.