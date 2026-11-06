ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Evento

Vitória recebe encontro com lideranças do mercado imobiliário nacional

Primeira edição do Ademi-ES Connections será realizada em 10 de novembro e reunirá executivos de empresas como Plano&Plano, Canapous Holding, AW Reality e CreadAluga para discutir tendências e desafios do setor

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 15:46

Públicado em 

06 nov 2026 às 15:46
Yasmin Spiegel

Colunista

Yasmin Spiegel Yasmin Spiegel
Evento de abertura do 30º Salão do Imóvel
Ademi-ES está preparando outro evento para o mercado imobiliário capixaba
 Pixel Vídeo - Alexandre Loureiro

Profissionais e executivos de diferentes regiões do país estarão em Vitória, no dia 10 de novembro, para a primeira edição do ADEMI-ES Connections, encontro que reunirá alguns dos principais nomes do mercado imobiliário para discutir transformações que já impactam o segmento no país. 

Promovido pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) em parceria com a Squad Realty, empresa aceleradora de negócios imobiliários, o evento é exclusivo para associados e convidados e será realizado no Cerimonial Casa Vilani, na Mata da Praia, Vitória.

 A programação na edição capixaba traz profissionais ligados a empresas de atuação nacional, como Wevertonn Costa, diretor comercial da Plano&Plano; Tarcio Barbosa, diretor comercial da Canapous Holding; Claudio Carvalho, CEO da AW Reality e da Abytá Incorporadora; e Guilherme Blumer, Cofundador e CEO da CreadAluga. 

Assim, os debates vão abordar temas que estão diretamente relacionados aos desafios atuais do setor, como novos modelos comerciais e tecnologia aplicada às vendas, experiência do cliente, cenário econômico e funding, comportamento do consumidor, desenvolvimento de produtos imobiliários, inovação e eficiência na construção civil.

De acordo com o presidente da Ademi-ES, Alexandre Schubert, passando por transformações econômicas, novas tecnologias, atualizações regulatórias e modelos inéditos de funding, o setor imobiliário vive um momento decisivo.

 “Será um dia completo de imersão, reunindo grandes nomes do mercado imobiliário nacional para debater cases reais, tendências e visões de futuro. Um ambiente exclusivo projetado para gerar trocas profundas, inovação e networking de alto nível entre incorporadores e líderes do setor. Nosso objetivo é fortalecer o mercado imobiliário capixaba e consolidar Vitória como o grande centro de discussões qualificadas do segmento no país”, destaca Schubert.

Para Guilherme Diamante, fundador e CEO da Squad Realty, levar o Connections pela primeira vez ao Espírito Santo é uma oportunidade de valorizar o potencial do mercado imobiliário capixaba e aproximá-lo de experiências, discussões e práticas que estão transformando o setor em diferentes regiões do país. 

“O Connections nasce desse propósito: reunir lideranças, promover conversas relevantes e acelerar aprendizados que poderiam levar anos para serem construídos individualmente. Acreditamos que, quando conectamos experiências e visões de mercado, criamos oportunidades para decisões mais estratégicas e para o desenvolvimento de todo o setor. Afinal, as decisões que vão definir os próximos anos começam pelas conversas que escolhemos ter hoje, ” pontua o CEO da Squad Realty. 

Fórum imobiliário nacional irá abordar Reforma Tributária

Outro destaque nos eventos do mercado imobiliário na Capital capixaba é o Conexão Maximiza. Na próxima quarta-feira (11), das 8h às 18h, o Pallazzio Centro de Eventos, em Vitória (ES), sedia a edição capixaba do encontro nacional, que é voltado ao mercado de locações imobiliárias.


Entre os principais nomes da programação, a advogada capixaba Raquel Queiroz Braga conduzirá a palestra "Reforma Tributária: o que muda e como blindar suas rotinas", demonstrando como as alterações fiscais demandam uma reformulação estrutural de processos nas imobiliárias, desde a captação de clientes até a manutenção predial.


Com histórico de 14 edições em 13 estados, mais de 100 horas de conteúdo e público superior a 3.800 participantes em todo o país, o Conexão Maximiza reúne gestores e empresários para debater segurança operacional, tecnologia e planejamento estratégico de longo prazo. A imersão na capital capixaba traz ainda palestras de especialistas como Danilo Herrero, Diego Bonastre, Felipe Chagas, Rafael Sieiro e Thiano.


"Estar na minha terra natal compartilhando essa reflexão no Conexão Maximiza é uma oportunidade indispensável para fortalecer o mercado imobiliário capixaba. O evento proporciona um espaço qualificado para que o empresário saia da inércia, troque experiências reais e prepare seu negócio para atuar com conformidade técnica e visão estratégica", conclui Raquel Queiroz Braga.

Reconhecimento

Grand Construtora e MRV são as construtoras mais admirada pelos capixabas no prêmio Marcas de Valor

Realizado no dia 29 de outubro, o prêmio Marcas de Valor, da Rede Gazeta, reconheceu duas construtoras como as mais admiradas pelos capixabas. No segmento construtora de alto padrão, a Grand conquistou o 1º lugar, enquanto a MRV levou a melhor na categoria construtora.


O Prêmio Marcas de Valor avalia reputação, solidez e preferência do consumidor capixaba no segmento de construção. Para o diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, o desempenho atesta a maturidade da empresa: "Manter sete canteiros simultâneos com padrão de luxo exige rigor de suprimentos, engenharia pesada e governança financeira sólida. O reconhecimento do Marcas de Valor, comprova que estamos no caminho certo, consolidando a Grand como uma empresa que ousa nos projetos, emprega em escala e cumpre o que promete".


Enquanto isso, Guilherme Carvalho Malaquias, gestor comercial da MRV no Espírito Santo afirma que a conquista atesta a relevância da MRV no mercado capixaba.


“A conquista do prêmio Marcas de Valor A Gazeta reforça a relevância da MRV no Espírito Santo e o nosso compromisso com a evolução constante. Estamos atentos às mudanças no perfil dos clientes e preparados para um novo ciclo de crescimento, com muitas novidades previstas para 2027. Entre elas, está a inauguração, já neste novembro, de uma nova loja de dois andares, com decorado, em Serra — um investimento à altura do que a cidade merece”, completa. 

Com R$ 146 milhões em VGV no ano, RE/MAX Espírito Santo premia destaques do 3º trimestre
Ex-atleta da seleção brasileira de basquete Márcio Azevedo foi um dos palestrantes do Max Xperience
 Cloves Louzada

A RE/MAX Espírito Santo realizou, no Auditório da Findes, em Vitória, o MAX Xperience 2026. Consolidado como o principal encontro de imersão estratégica da rede imobiliária no Estado, o evento reuniu lideranças regionais, corretores associados e convidados para debater métodos de gestão, liderança, alinhamento de equipes e aceleração de produtividade no mercado capixaba, além de celebrar os resultados comerciais do terceiro trimestre.

Na ocasião, a regional capixaba divulgou o balanço de janeiro a setembro de 2026. Nacionalmente, a rede — que soma 11.845 profissionais — movimentou R$ 11 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) e R$ 502 milhões em Valor Geral de Comissão (VGC). No Espírito Santo, com 315 profissionais e 18 unidades em operação, a regional registrou R$ 146 milhões em VGV e R$ 5,2 milhões em VGC no período.

Para Eduardo Ambrósio, sócio master franqueado da RE/MAX Espírito Santo, os indicadores refletem a maturidade do modelo de negócios local.

"Os resultados de janeiro a setembro reafirmam a consistência da nossa operação capixaba. Movimentar R$ 146 milhões em VGV demonstra a força de um trabalho focado em governança e representação exclusiva. O MAX Xperience coroa essa trajetória ao alinhar tecnicamente nossos corretores e reconhecer os profissionais que puxam o crescimento do setor com segurança jurídica", avalia.

A programação também contou com a palestra "Por que equipes vencem", conduzida pelo ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete Márcio Azevedo. O evento ainda contou com a mesa-redonda "Corretores rookies, plenos e veteranos: da ambientação ao sucesso", mediada pelo diretor regional Aluisio Sarlo.

Para fechar, a imersão sediou a cerimônia oficial de premiação dos destaques do 3º trimestre de 2026. No ranking de Captação de Representação Exclusiva (CRE), Luciano Ataídes conquistou o 1º lugar, seguido por Denis Baptista (2º) e José Eduardo Aguiar (3º). Em Valor Geral de Comissões (VGC), a liderança individual ficou com Carlos Veras (1º), acompanhado por Samir Ginaid (2º) e Rubens Mansur (3º). Entre as franquias campeãs em faturamento, a RE/MAX Rede Foccus Prime I venceu em 1º lugar, com a RE/MAX Imovi em 2º e a RE/MAX Hauser em 3º.

Novidade

Cobra anuncia apresentação de novo lançamento em Vila Velha

No dia 11 de novembro, a Cobra Construtora trará novidades ao mercado. Em um lançamento para convidados na Casa Inhoá, no Centro de Vila Velha, a construtora irá oficializar e dar mais detalhes de seu novo empreendimento, que será localizado em Itapuã, também na cidade canela-verde. 

Lúmea Camburi vende 60% das unidades

O Lúmea Camburi, da Épura, primeiro empreendimento da construtora no bairro Jardim Camburi, alcançou 60% das unidades vendidas.


O projeto, que conta com apartamentos de 2 e 3 quartos, de 66m² a 102m², além de gardens e coberturas lineares com até 169m² e mais de 20 opções de lazer, está localizado na avenida José Maria Vivacqua Santos, na Rodovia Norte/Sul. 


Para o gerente comercial da Épura, Fabiano Martins, Jardim Camburi é o bairro de maior demanda na cidade de Vitória, pelo fato de ter uma "vida própria": “O bairro possui muita oferta de serviço e entretenimento para os moradores, com fácil mobilidade e acesso a restaurantes, três supermercados, faculdade, shopping, parque, aeroporto e outros serviços, além da ciclovia que leva diretamente ao calçadão da praia”, completa.

Leia mais da Metro Quadrado

Vitória recebe encontro com lideranças do mercado imobiliário nacional

Sá Cavalcante lança 2ª fase do Parque Flora em Vitória

Sólida lança condomínio de casas na Prainha, em Vila Velha, com píer flutuante

Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel Yasmin Spiegel

{{ndFunctionFirstNotNull(post.original_author.attributes_map.descricao_de_colunista.value,post.original_author.biography)}}

Tópicos Relacionados

Mercado imobiliário Mercado imobiliário ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Recuperação judicial: o problema do timing
Imagem de destaque
Lei da Atração: aprenda mantras poderosos para atrair prosperidade, amor e boas oportunidades
Imagem de destaque
Citronela, alecrim e manjericão afastam mosquitos? Entenda os limites e os cuidados necessários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.