'Ele está presente', diz arquiteto que atuou com Paulo Mendes da Rocha no Cais das Artes

Martin diz que trabalhar com Paulo era assim. Diálogos sobre projetos se convertiam em reflexões sobre a vida. “Nossas conversas eram 10% projeto e 90% vida, mundo, ideias, filósofos, cinema. Era muito encantador e, além de ter um privilégio do ponto de vista da arquitetura mesmo, ele era brilhante, enfim. Era uma delícia, era uma escola, não só para a arquitetura, mas de vida, era uma experiência bem interessante e intensa.”





“Tudo é Projeto” começa com cenas de pai e filha e, logo depois, aparecem imagens do mar de Vitória e dos traços do Cais. O destaque para a capital capixaba no longa não é por acaso. Paulo nasceu em Vitória em 1928 e depois foi para São Paulo (SP), onde se formou em Arquitetura e Urbanismo, em 1950. Nesse período, tornou-se membro da vanguarda "brutalista paulista".





Aos 29 anos, venceu o concurso para o Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1958), obra que lhe vale o Grande Prêmio Presidência da República na 6ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1961. Passou a integrar o grupo que, com a liderança de Vilanova Artigas, constitui a chamada "escola paulista" na arquitetura.





Em 1957, aos 29 anos, criou uma de suas primeiras obras-primas, o Clube Atlético de São Paulo. Depois, fez o Museu de Arte Contemporânea (1975) da Universidade de São Paulo, a loja Forma Móveis (1987) em São Paulo e o Museu Brasileiro de Escultura (1987-1992).





Em 2006, Mendes da Rocha recebeu o Prêmio Pritzker de Arquitetura, condecoração máxima entre os arquitetos no mundo. O júri citou sua “profunda compreensão da poética do espaço” e uma “arquitetura de profundo engajamento social”.





Paulo morreu na madrugada do dia 23 de maio de 2021, aos 92 anos de idade, em um hospital de São Paulo devido a um câncer no pulmão.