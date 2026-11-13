Como CAPS inaugurado na Serra pode ajudar a reduzir a exclusão e a criminalidade

Acolher, ajudar na redução da criminalidade e garantir a defesa da vida e da dignidade humana. Esses são alguns dos resultados esperados com a implementação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) AD III, unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) especializadas no atendimento de pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.





As unidades desse tipo acolhem casos graves e persistentes e funcionam 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.





Na Serra, Grande Vitória, esse atendimento passou a ser oferecido no último mês. A implementação do serviço responde a uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada em 2023 pela Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) e também cumpre previsão feita no plano de governo do prefeito Weverson Meireles (PDT).





Para Marcos (nome fictício para preservar a identidade do paciente), de 32 anos, que foi usuário de drogas durante 12 anos, o CAPS AD III é uma chance de recomeçar. Há dois meses, ele conheceu o espaço por meio de um amigo e, acompanhado da mãe, procurou a unidade. No último mês, passou a permanecer no espaço também durante a noite.





"Eu tava cansado da dependência química. [...] Agora, graças a Deus, eu tô bem, não sinto fissura de nada, pelo contrário. Eu costumo falar que eu entrei de cabeça baixa e vou sair de cabeça erguida, porque realmente é um tratamento muito bom", afirmou ele.