Diabetes pode afetar dentes e gengivas: saiba como prevenir problemas

O diabetes é uma doença crônica que exige atenção a diferentes aspectos da saúde, incluindo aqueles que nem sempre são associados à condição, como a saúde bucal. Pessoas com a condição podem apresentar maior risco de desenvolver problemas na gengiva, cáries, boca seca e infecções, especialmente quando os níveis de glicose no sangue permanecem elevados. O Dia Mundial da Diabetes, celebrado em 14 de novembro, reforça a importância de incluir os cuidados odontológicos na rotina de acompanhamento da doença.