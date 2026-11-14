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Diabetes pode afetar dentes e gengivas: saiba como prevenir problemas

Alterações na glicemia podem favorecer inflamações, reduzir a produção de saliva e dificultar a cicatrização dos tecidos da boca

Publicado em 14 de Novembro de 2026 às 11:13

Portal Edicase

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Publicado em 

14 nov 2026 às 11:13
O diabetes exige cuidados que vão além do controle da glicemia, incluindo a atenção à saúde dos dentes e da gengiva (Imagem: Rido | Shutterstock)
O diabetes exige cuidados que vão além do controle da glicemia, incluindo a atenção à saúde dos dentes e da gengiva Crédito: Imagem: Rido | Shutterstock

O diabetes é uma doença crônica que exige atenção a diferentes aspectos da saúde, incluindo aqueles que nem sempre são associados à condição, como a saúde bucal. Pessoas com a condição podem apresentar maior risco de desenvolver problemas na gengiva, cáries, boca seca e infecções, especialmente quando os níveis de glicose no sangue permanecem elevados. O Dia Mundial da Diabetes, celebrado em 14 de novembro, reforça a importância de incluir os cuidados odontológicos na rotina de acompanhamento da doença.

De acordo com Flávia Vidal, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, a relação entre diabetes e saúde bucal envolve alterações que podem comprometer a proteção natural da boca e favorecer processos inflamatórios. “O diabetes pode afetar a resposta do organismo às bactérias presentes na cavidade bucal, aumentando a suscetibilidade a infecções e dificultando a cicatrização dos tecidos. Por isso, o acompanhamento odontológico é parte importante do cuidado integral com a saúde”, explica.

Diabetes pode afetar a gengiva e os dentes 

Segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisa Odontológica e Craniofacial dos Estados Unidos (NIDCR), pessoas com diabetes apresentam maior probabilidade de desenvolver doenças periodontais. O controle inadequado da glicemia também pode agravar essas condições e dificultar a recuperação dos tecidos após uma infecção ou procedimento odontológico.

O problema pode começar com a gengivite, caracterizada por vermelhidão, inchaço e sangramento, e evoluir para a periodontite, uma doença inflamatória mais grave que pode comprometer os tecidos e o osso de sustentação dos dentes e, em casos avançados, levar à perda dentária.

Outras condições agravadas pela doença

Outro fator importante é a saliva, que ajuda a proteger os dentes ao remover resíduos alimentares e neutralizar ácidos produzidos pelas bactérias. O diabetes e alguns medicamentos utilizados no tratamento da doença podem reduzir a produção salivar, provocando a chamada xerostomia, conhecida como boca seca. Com menos saliva, aumentam os riscos de cáries, irritações e infecções na cavidade bucal.

Além disso, níveis elevados de glicose podem favorecer condições que contribuem para o desenvolvimento de problemas bucais. Entre eles, estão a candidíase oral, uma infecção causada por fungos que pode provocar placas esbranquiçadas e desconforto na boca.

A limpeza com o fio dental complementa a escovação e contribui para prevenir inflamações na gengiva, principalmente de paciente com diabetes (Imagem: SarahMcEwan | Shutterstock)
A limpeza com o fio dental complementa a escovação e contribui para prevenir inflamações na gengiva, principalmente de paciente com diabetes Crédito: Imagem: SarahMcEwan | Shutterstock

Cuidados ajudam a prevenir problemas bucais

A prevenção dos problemas bucais combina higiene adequada, acompanhamento odontológico e controle da diabetes. Algumas medidas ajudam a reduzir o risco de complicações:

  • Escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia: utilize creme dental com flúor e uma escova de cerdas macias, com atenção à região próxima à gengiva;
  • Use fio dental diariamente: a limpeza entre os dentes ajuda a remover a placa bacteriana que a escova não alcança;
  • Mantenha consultas odontológicas regulares: a frequência deve ser definida pelo profissional de acordo com as necessidades de cada paciente;
  • Informe ao dentista sobre o diabetes: compartilhar informações sobre o diagnóstico, os medicamentos utilizados e o controle glicêmico contribuem para um planejamento odontológico mais seguro;
  • Observe alterações na boca: sangramento gengival, inchaço, dor, mau hálito persistente, boca seca e feridas que demoram a cicatrizar merecem avaliação profissional;
  • Siga o tratamento do diabetes: o acompanhamento médico e o controle da glicemia também ajudam a prevenir complicações na cavidade bucal.

Flávia Vidal ressalta que os cuidados devem fazer parte da rotina, mesmo quando não há sintomas aparentes. “A prevenção e o diagnóstico precoce ajudam a evitar que alterações inicialmente discretas evoluam para problemas mais graves. O acompanhamento integrado entre profissionais da saúde permite que o paciente receba orientações adequadas tanto para o controle do diabetes quanto para a preservação da saúde bucal”, conclui.

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