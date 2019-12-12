Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Destaque nacional

Alfredo Chaves é oficialmente a capital nacional do inhame

Título foi publicado no Diário Oficial da União. Produtores do município chegam a colher 50 mil toneladas de inhame por ano, principalmente no distrito de São Bento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 20:03

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 20:03

Cerca de 600 famílias do distrito dependem da atividade que gera emprego e renda Crédito: Secom
O município de Alfredo Chaves, no Sul do Estado, agora é oficialmente a Capital Nacional do Inhame. O título foi publicado na última quinta-feira (5), no Diário Oficial da União. Os produtores do município chegam a colher 50 mil toneladas de inhame por ano.
A Lei 13.924, que concedeu o título à cidade, foi embasada na alta produtividade das terras alfredenses e na sua importância no cenário nacional. O inhame é uma das principais fontes de renda para cerca de 600 famílias da região, promovendo o município como maior produtor nacional.
A produção anual do tubérculo chega a 50 mil toneladas Crédito: Secom

Veja Também

Inhame: bom para usar do purê ao sorvete

Produção sustentável transforma agricultura e pecuária no ES

Agricultura e comércio puxam crescimento da economia capixaba

Para comemorar a safra, o distrito de São Bento de Urânia, de onde vem grande parte da produção, realiza todo ano a Festa do Inhame, com diversas atividades típicas como a Missa da Colheita, com participação das comunidades vizinhas, exposição e comercialização do inhame, almoço comunitário, shows de calouros e de forró, sorteios, premiações e demais atividades que enfatizam a identificação da comunidade com a produção do inhame.

PRODUÇÃO

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) há uma variedade de inhame genuinamente capixaba: o Taro São Bento. A espécie apresenta excelente produtividade (50,4 toneladas por hectare). O rizoma (tipo de caule que cresce horizontalmente, geralmente subterrâneo) possui peso médio em torno de 220 gramas, superior às tradicionais na época (Macaquinho e Chinês), além de menos perda de peso pós-colheita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados