Alfredo Chaves é oficialmente a capital nacional do inhame

O município de Alfredo Chaves, no Sul do Estado, agora é oficialmente a Capital Nacional do Inhame. O título foi publicado na última quinta-feira (5), no Diário Oficial da União. Os produtores do município chegam a colher 50 mil toneladas de inhame por ano.
Para comemorar a safra, o distrito de São Bento de Urânia, de onde vem grande parte da produção, realiza todo ano a Festa do Inhame, com diversas atividades típicas como a Missa da Colheita, com participação das comunidades vizinhas, exposição e comercialização do inhame, almoço comunitário, shows de calouros e de forró, sorteios, premiações e demais atividades que enfatizam a identificação da comunidade com a produção do inhame.
PRODUÇÃO
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) há uma variedade de inhame genuinamente capixaba: o Taro São Bento. A espécie apresenta excelente produtividade (50,4 toneladas por hectare). O rizoma (tipo de caule que cresce horizontalmente, geralmente subterrâneo) possui peso médio em torno de 220 gramas, superior às tradicionais na época (Macaquinho e Chinês), além de menos perda de peso pós-colheita.