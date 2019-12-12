Alfredo Chaves é oficialmente a capital nacional do inhame

Para comemorar a safra, o distrito de São Bento de Urânia, de onde vem grande parte da produção, realiza todo ano a Festa do Inhame, com diversas atividades típicas como a Missa da Colheita, com participação das comunidades vizinhas, exposição e comercialização do inhame, almoço comunitário, shows de calouros e de forró, sorteios, premiações e demais atividades que enfatizam a identificação da comunidade com a produção do inhame.