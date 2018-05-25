Inhame: bom para usar do purê ao sorvete

Escondidinho de Inhame e Batata Baroa Crédito: Acervo Camila Gomes

Por ter um sabor muito suave, ele pode parecer sem graça. Mas o inhame tem tantos benefícios que vão fazer você rever seus conceitos sobre ele. A começar pela sua versatilidade: o ingrediente pode ser usado do purê ao sorvete.

Dá para fazer de tudo com o inhame. Pode usar como base numa receita de bolo, por exemplo. Pode usar para fazer musse, flan, tomar como suco ou vitamina, diz a nutricionista Mariana Iannotti.

De sem graça, o inhame não tem nada, na verdade. É considerado um superalimento por suas propriedades funcionais, segundo Mariana.

Substância

Ele é riquíssimo em magnésio, tem cálcio, vitamina C e fósforo. Ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico e no controle hormonal pela presença de uma substância chamada diosgenina, cita a nutricionista.

Graças a essa substância, diz ela, o inhame vira um aliado das mulheres em época de tensão pré-menstrual, a famosa TPM, e também de pré-menopausa.

Esse tubérculo, que é da mesma família da batata e da mandioca, é rico em fibras. Devido à sua quantidade significativa de fibras, ele não eleva a taxa de glicemia do corpo, sendo recomendado para pessoas com diabetes e que buscam uma alimentação saudável. Sem falar que consumir alimentos ricos em fibras favorece a saciedade mais prolongada, o que evita ingestão de calorias extras, observa a nutricionista Camila Gomes.

Sobremesa

Por ser barato, vale acrescentar esse alimento na dieta. E pode comer todos os dias, cozido em sopas, saladas, como um purê. E mais, ele pode ir parar na sobremesa. Uma dica é fazer leite de inhame e usar como base de um bolo, no lugar do leite de vaca, indica Mariana Iannotti.

Dá para usar a criatividade, incluindo o inhame em sucos, vitaminas, bolos, panquecas, purês, nhoques, caldos, cremes, sopas e sobremesas como o sorbet, que é uma versão saudável do sorvete, complementa Camila.

O certo é consumir logo. Por isso, de acordo com Mariana, depois de cozido, o inhame pode ficar na geladeira por no máximo 24 horas.

Segundo Camila, por mais que o inhame seja um alimento saudável, ele é uma fonte de carboidratos e é calórico. O ideal é consumir uma porção de aproximadamente 80g ao dia, orienta.

É rico em fibras

O inhame é um tubérculo e pertence à mesma família da batata e da mandioca, sendo uma boa fonte de carboidrato. Como tem uma quantidade significativa de fibras, não eleva a taxa de glicemia do corpo, sendo indicado para pessoas com diabetes. As fibras ajudam a dar saciedade, evitando que a pessoa sinta fome mais cedo, e ainda atuam no funcionamento do intestino e, por consequência, o sistema imunológico

Superalimento

O inhame é rico em magnésio, cálcio, vitamina C, vitamina B6, fósforo, potássio. É um fitoestrógeno, tendo em sua composição uma substância chamada diosgenina, que atua na regulagem de hormônios.

Ou seja, ajuda a manter a pele livre de acnes, nos sintomas de TPM e dos da pré-menopausa

Como consumir

Pode usar para fazer purê, inhoque, na salada. Pode usar para fazer bolos, musses, flans, sorvetes. Como é fonte de carboidratos e é calórico, portando o ideal é consumir uma porção de aproximadamente 80g ao dia

RECEITAS

* Sugestão da nutricionista Camila Gomes

Descasque e corte o inhame em pedaços, deixe em uma jarra com água de um dia para o outro e descarte a água. Adicione uma xícara de água ao inhame e leve ao fogo durante três minutos.

Bata a mistura no liquidificador por quatro minutos em velocidade máxima e depois coe com uma peneira. O leite pode ser guardado em garrafa de vidro e conservado na geladeira

Escondidinho de Inhame e Batata Baroa

Para o preparo do Purê de Inhame com Batata Baroa

Ingredientes:

4 inhames pequenos

2 batatas baroa



1 colher de sopa de manteiga



Sal a gosto



Leite quente - o quanto baste

Modo de preparo:

Descasque os inhames e a baroa e cozinhe-os com um pouco de sal. Quando estiverem desmanchando, passe-os pelo espremedor ou coloque-os no liquidificador. Em uma panela, derreta a manteiga e junte o purê. Vá acrescentando o leite aos poucos. Verifique se há necessidade de mais sal.

Para o preparo do Peru

Ingredientes:

4 coxas médias de peru

1 cebola pequena picada



1 cenoura pequena picada



1 talo de aipo picado (salsão)



1 xícara de molho de tomate caseiro



1 colher de chá de salsa



1 colher de chá de cebolinha



1 dente de alho picado



1 colher de café nivelada de sal



2 colheres de sobremesa de óleo de girassol



Caldo de legumes caseiro



1 xícara de ervilhas frescas

1 colher de sopa de parmesão ralado

1 colher de sopa de farinha de rosca



Modo de preparo:

Tempere as coxas de peru com sal e alho. Deixe 30 minutos no tempero. Refogue e reserve. Refogue a cebola, o alho, o aipo e a cenoura até dourar e junte a carne. Junte o molho de tomate, a salsa e a cebolinha.

Refogue um pouco. Depois cubra com caldo de legumes e deixe cozinhar até amaciar. Retire as coxas de peru, desosse, com caldo de legumes e deixe cozinhar até amaciar. Retire as coxas de peru, desosse, corte em cubos médios e junte as ervilhas aferventadas. Volte para a panela e acerte o tempero.

Montagem: