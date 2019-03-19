Agricultura e comércio puxam crescimento da economia capixaba

No ano passado, a economia do Estado cresceu 2,4%, devido ao bom desempenho da agricultura (40,7%) Crédito: Eduardo Monteiro | Divulgação

A economia capixaba cresceu em 2018. O Espírito Santo fechou o ano passado com o maior valor acumulado do Produto Interno Bruto desde 2015, em R$ 120,8 bilhões. A agricultura e o comércio varejistas ampliado foram os setores que mais contribuíram para esse resultado positivo.

Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a economia estadual mostra sinais de recuperação - importantes para a geração de empregos - que se igualam ao patamar de 2015. Porém esse crescimento ainda não está nos patamares pré-crise econômica.

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Em 2018, o Estado acumulou um PIB nominal de R$ 120,8 bilhões, sendo que R$ 30,3 bilhões foram concentrados no quarto trimestre de 2018.

No ano passado, a economia do Estado cresceu 2,4%, devido ao bom desempenho da agricultura (40,7%) e do comércio varejista (13,5%), em especial. Já entre os setores que recuaram estão os serviços (-1,1%) e a indústria geral (-0,9%).