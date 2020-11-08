'Descobri que adoro fazer faxina', diz Daniela Albuquerque

Daniela Albuquerque quer retomar a carreira de atriz, conforme adiantou à Quem em entrevista que foi ao ar neste fim de semana. Aos 38 de idade, a apresentadora também falou sobre seu estrelato em três novos filmes que ainda estão por vir. Em breve, ela vai começar a filmar.
Casada com o empresário Amilcare Dallevo, Daniela diz que o relacionamento parece ter voltado ao clima de namoro. "Nunca tive problemas graves com meu marido. Lógico que há briguinhas normais de um casamento, mas a gente ficou bem próximo. Sabe aquele começo de namoro em que os casais ficam próximos? A gente teve essa vibe de ficar mais juntinhos. Recebi flores sem que fosse uma data especial. Adorei ganhar uma rosa sem ter dia e hora marcados", falou.
Ao falar das filhas, Alice, de 8 anos, e Antonella, de 5 anos, ela também falou da experiência de homeschooling durante a quarentena da Covid-19 e soltou: "Descobri que adoro fazer pão, sobremesas, tie-dye, arrumar minhas coisas, organizar a casa e fazer faxina".