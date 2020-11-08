Ana Maria Braga participa de missa de 7º dia de Tom Veiga, o Louro José

Ana Maria Braga e Tom Veiga, intérprete do Louro José Crédito: Reprodução/Instagram/Tom Veiga

A missa de de 7º dia de Tom Veiga, interprete de Louro José, foi realizada virtualmente pelo padre Antonio Maria neste domingo (8).

No Instagram, o religioso convidou os internautas para participarem da cerimônia a partir das 10h. "'Olhai as aves do céu', disse Jesus. Parafraseando esta palavra do mestre, quero dizer: 'Olhai a ave no céu, o Louro'!?O voo, para eternidade, que nosso querido Tom Veiga alçou, é um convite de Deus a olharmos mais para o céu", escreveu.?

A transmissão foi realizada direto da Casa Sagrada de Nossa Senhora do Novo Caminho e durou aproximadamente uma hora. Quase duas mil pessoas assistiram a missa pelo YouTube.

Tom Veiga morreu no dia 1 de novembro, vítima de um AVC, depois de mais de 20 anos de trabalhos no Mais Você.

Nas redes sociais, Ana Maria Braga apareceu nos bastidores da gravação de uma entrevista que concedeu para o programa Fantástico, da TV Globo, com Renata Ceribelli, que vai ao ar na noite deste domingo, 8.