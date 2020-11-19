Feirão virtual vai dar descontos e negociar dívidas em até 60 vezes no ES

Os consumidores do Espírito Santo que estão inadimplentes terão uma oportunidade para renegociar dívidas sem sair de casa e com descontos de até 100% sobre juros e multas. Realizado pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, o "Feirão On-line SPC" vai acontecer entre os dias 1º e 20 de dezembro.
Serão oferecidas condições especiais de pagamento, como parcelamento em até 60 vezes. Tudo será feito em ambiente virtual, pelo site www.feiraoonlinespc.com.br. Segundo o assessor de SPC da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, cada empresa terá as suas próprias regras para negociar com os inadimplentes.
O papel das CDLs é facilitar a negociação ao aproximar consumidor e credor. O fim do ano é um momento propício para quitar dívidas, pois muitos trabalhadores recebem o 13º salário. É importante a pessoa fazer um esforço para limpar o nome e consumir com responsabilidade para não reincidir nos atrasos, orientou Calenzani.
Entre as empresas participantes estão Banestes, Agrocred, Dacasa Financeira, Casas Santa Terezinha, Loga Internet, Politec, Instituto Avanza, Ulihort, Cebrac Serra, Cebrac Vila Velha e Cadis Campineira Distribuidora e Vitoriaware.
COMO VAI FUNCIONAR
Para participar, será preciso entrar no site. Lá o consumidor vai encontrar três ícones: um para negociar com o Banestes, outro para falar com a Agoracred e outro para negociar com as demais empresas participantes.
Ao clicar nos ícones do Banestes ou da Agoracred, o consumidor será direcionado para fazer a negociação diretamente com a instituição financeira correspondente. Já ao selecionar a negociação com as demais empresas, o consumidor deverá preencher um cadastro e criar um login.
Na sequência, ele receberá por e-mail uma senha para acessar a plataforma e fazer a negociação. Depois é só baixar os boletos com as novas condições de pagamento que foram acordadas.
VEJA ALGUMAS CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE SERÃO OFERECIDAS
- Agoracred: descontos de até 100% nos juros de atraso e na multa, dependendo do atraso do contrato. No caso de contratos com atraso superior a 60 dias, o cliente poderá parcelar a dívida em até 24 vezes, a depender do saldo em atraso. No caso de contratos com atraso superior a 360 dias, o cliente poderá receber desconto no valor principal para quitação do débito.
- Banestes: descontos de até 100% de multas e juros de mora, além de alongamento do prazo da dívida. Cada caso será analisado individualmente. Poderão ser atendidas pessoas que têm dívidas referentes a vários produtos da instituição, como cheque especial, cartões de crédito, crédito pessoal, microcrédito, consignado, adiantamento de 13º salário e antecipação de Imposto de Renda. O valor é limitado a R$ 100 mil, sem garantia real e com atraso superior a 60 dias. O parcelamento da renegociação da dívida poderá ser em até 60 meses.
- Dacasa Financeira: a instituição vai negociar dívidas a partir de 121 dias de atraso. As condições do cliente serão levadas em conta na hora da negociação, para que seja elaborada uma proposta condizente com a disponibilidade do consumidor, com parcelamento e descontos.
- Casas Santa Terezinha: até 75% de desconto nos juros e nas multas.
- Loga internet: até 100% de desconto nos juros e nas multas e 10% de desconto no valor principal da dívida.
- Instituto Avanza: para dívidas referentes aos anos de 2015 e 2016, o desconto será de 50%. Para dívidas referentes ao período de 2017 a 2020, o desconto será de 30%.
- Politec: descontos de até 40% no valor principal da dívida.
* Com informações da CDL Vitória