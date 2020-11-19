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Feirão virtual vai dar descontos e negociar dívidas em até 60 vezes no ES

Mutirão é realizado pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) da Grande Vitória. Juros poderão ser perdoados, entre outras condições especiais. Veja as empresas participantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 20:35

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 20:35

Pessoas organizam contas a pagar
Feirão para negociar dívidas será virtual Crédito: Freepik
Os consumidores do Espírito Santo que estão inadimplentes terão uma oportunidade para renegociar dívidas sem sair de casa e com descontos de até 100% sobre juros e multas. Realizado pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de VitóriaVila VelhaSerra Cariacica, o "Feirão On-line SPC" vai acontecer entre os dias 1º e 20 de dezembro.
Serão oferecidas condições especiais de pagamento, como parcelamento em até 60 vezes. Tudo será feito em ambiente virtual, pelo site www.feiraoonlinespc.com.br. Segundo o assessor de SPC da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, cada empresa terá as suas próprias regras para negociar com os inadimplentes.
 O papel das CDLs é facilitar a negociação ao aproximar consumidor e credor. O fim do ano é um momento propício para quitar dívidas, pois muitos trabalhadores recebem o 13º salário. É importante a pessoa fazer um esforço para limpar o nome e consumir com responsabilidade para não reincidir nos atrasos, orientou Calenzani.
Entre as empresas participantes estão Banestes, Agrocred, Dacasa Financeira, Casas Santa Terezinha, Loga Internet, Politec, Instituto Avanza, Ulihort, Cebrac Serra, Cebrac Vila Velha e Cadis Campineira Distribuidora e Vitoriaware.

COMO VAI FUNCIONAR

Para participar, será preciso entrar no site. Lá o consumidor vai encontrar três ícones: um para negociar com o Banestes, outro para falar com a Agoracred e outro para negociar com as demais empresas participantes.

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Ao clicar nos ícones do Banestes ou da Agoracred, o consumidor será direcionado para fazer a negociação diretamente com a instituição financeira correspondente. Já ao selecionar a negociação com as demais empresas, o consumidor deverá preencher um cadastro e criar um login.
Na sequência, ele receberá por e-mail uma senha para acessar a plataforma e fazer a negociação. Depois é só baixar os boletos com as novas condições de pagamento que foram acordadas.

VEJA ALGUMAS CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE SERÃO OFERECIDAS

  • Agoracred: descontos de até 100% nos juros de atraso e na multa, dependendo do atraso do contrato. No caso de contratos com atraso superior a 60 dias, o cliente poderá parcelar a dívida em até 24 vezes, a depender do saldo em atraso. No caso de contratos com atraso superior a 360 dias, o cliente poderá receber desconto no valor principal para quitação do débito.
  • Banestes: descontos de até 100% de multas e juros de mora, além de alongamento do prazo da dívida. Cada caso será analisado individualmente. Poderão ser atendidas pessoas que têm dívidas referentes a vários produtos da instituição, como cheque especial, cartões de crédito, crédito pessoal, microcrédito, consignado, adiantamento de 13º salário e antecipação de Imposto de Renda. O valor é limitado a R$ 100 mil, sem garantia real e com atraso superior a 60 dias. O parcelamento da renegociação da dívida poderá ser em até 60 meses.
  • Dacasa Financeira: a instituição vai negociar dívidas a partir de 121 dias de atraso. As condições do cliente serão levadas em conta na hora da negociação, para que seja elaborada uma proposta condizente com a disponibilidade do consumidor, com parcelamento e descontos.
  • Casas Santa Terezinha: até 75% de desconto nos juros e nas multas.

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  • Loga internet: até 100% de desconto nos juros e nas multas e 10% de desconto no valor principal da dívida.
  • Instituto Avanza: para dívidas referentes aos anos de 2015 e 2016, o desconto será de 50%. Para dívidas referentes ao período de 2017 a 2020, o desconto será de 30%.
  • Politec: descontos de até 40% no valor principal da dívida.
* Com informações da CDL Vitória

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