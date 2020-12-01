Feirão para limpar nome on-line dá até 100% de desconto em juros no ES

Fim de ano é tempo de deixar as finanças em dia Crédito: Freepik

Consumidores do Espírito Santo inadimplentes podem limpar o nome e voltar a ter crédito na praça. Começa nesta terça, o Feirão On-line SPC que oferece descontos de até 100% em juros e multas para quem quer quitar as dívidas atrasadas.

Vila Velha, Serra e Realizado pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) de Vitória Cariacica , o mutirão pela internet vai receber negociações até o dia 20 de dezembro.

Serão oferecidas condições especiais de pagamento, como parcelamento em até 60 vezes. Tudo será feito em ambiente virtual, pelo site www.feiraoonlinespc.com.br . Segundo o assessor de SPC da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, cada empresa terá as suas próprias regras para negociar com os inadimplentes.

O papel das CDLs é facilitar a negociação ao aproximar consumidor e credor. O fim do ano é um momento propício para quitar dívidas, pois muitos trabalhadores recebem o 13º salário. É importante a pessoa fazer um esforço para limpar o nome e consumir com responsabilidade para não reincidir nos atrasos, orientou Calenzani.

Entre as empresas participantes estão Banestes , Agrocred, Dacasa Financeira, Casas Santa Terezinha, Loga Internet, Politec, Instituto Avanza, Ulihort, Cebrac Serra, Cebrac Vila Velha e Cadis Campineira Distribuidora e Vitoriaware.

COMO VAI FUNCIONAR

Para participar, será preciso entrar no site. Lá o consumidor vai encontrar três ícones: um para negociar com o Banestes, outro para falar com a Agoracred e outro para negociar com as demais empresas participantes.

Ao clicar nos ícones do Banestes ou da Agoracred, o consumidor será direcionado para fazer a negociação diretamente com a instituição financeira correspondente. Já ao selecionar a negociação com as demais empresas, o consumidor deverá preencher um cadastro e criar um login.

Na sequência, ele receberá por e-mail uma senha para acessar a plataforma e fazer a negociação. Depois é só baixar os boletos com as novas condições de pagamento que foram acordadas.

VEJA ALGUMAS CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE SERÃO OFERECIDAS

Agoracred: descontos de até 100% nos juros de atraso e na multa, dependendo do atraso do contrato. No caso de contratos com atraso superior a 60 dias, o cliente poderá parcelar a dívida em até 24 vezes, a depender do saldo em atraso. No caso de contratos com atraso superior a 360 dias, o cliente poderá receber desconto no valor principal para quitação do débito.

Banestes: descontos de até 100% de multas e juros de mora, além de alongamento do prazo da dívida. Cada caso será analisado individualmente. Poderão ser atendidas pessoas que têm dívidas referentes a vários produtos da instituição, como cheque especial, cartões de crédito, crédito pessoal, microcrédito, consignado, adiantamento de 13º salário e antecipação de Imposto de Renda. O valor é limitado a R$ 100 mil, sem garantia real e com atraso superior a 60 dias. O parcelamento da renegociação da dívida poderá ser em até 60 meses.

Casas Santa Terezinha: até 75% de desconto nos juros e nas multas.

Loga internet: até 100% de desconto nos juros e nas multas e 10% de desconto no valor principal da dívida.

Politec: descontos de até 40% no valor principal da dívida.

Dacasa Financeira: - Descontos de até 100% nos juros e nas multas e até 40% no valor principal para pagamento à vista. A instituição também fará parcelamentos.

Instituto Avanza: Para dívidas referentes aos anos de 2015 e 2016, 100% de desconto sobre juros e multas mais 50% de desconto no valor principal. Para dívidas referentes ao período de 2017 a 2020, desconto de 30% no valor principal.

Boticário de Laranjeiras: Até 80% de desconto nos juros e nas multas.