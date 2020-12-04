Grupo Águia Branca e EDP lançamprimeiro ônibus elétrico do Brasil

Primeiro ônibus elétrico para uso rodoviário do Brasil está sendo testado no Espírito Santo Crédito: Divulgação/ Grupo Águia Branca

Inovar tem sido uma marca do Grupo Águia Branca e, durante este ano de pandemia, esta vocação esteve mais presente do que nunca. Numa parceria entre a EDP, a Vix Logística  que faz parte do Grupo Águia Branca , a WEG e a Certi, a empresa lançou neste ano o primeiro ônibus elétrico para uso rodoviário do Brasil.

Com capacidade de rodar até 350 km com apenas uma recarga, o veículo vai atender a clientes da VIX Logística no serviço de fretamento para transporte de funcionários. O projeto-piloto terá duração de 18 meses e investimento total de R$ 6,6 milhões. Ele é composto por um ônibus elétrico e quatro estações de recarga, operando de forma integrada por meio de uma plataforma de gestão, que permitirá a realização de testes de funcionalidade e do modelo de negócio.

"Está no DNA do Grupo Águia Branca a contínua busca por trazer o que há de mais moderno e eficiente aos nossos negócios, e a chegada do primeiro ônibus elétrico de uso rodoviário para serviço de fretamento, pela VIX, é mais um importante passo nesta direção, nos incentivando a seguir sempre atentos às novas tecnologias, tendências e investimentos em projetos inovadores" Renan Chieppe - presidente do Grupo Águia Branca

Uma série de dispositivos de segurança e conforto ultramodernos estão presentes no veículo, como visão 360° com câmeras auxiliares, sensor de visão térmica e de fadiga, além de um sistema de inteligência artificial que atua na prevenção de colisões, dentre outros. Medições em tempo real com informações do desempenho serão compartilhadas com as demais empresas parceiras na iniciativa.

Ônibus elétrico possui recursos modernos, como sistema de inteligência artificial contra colisões Crédito: Divulgação/ Grupo Águia Branca

O primeiro ônibus elétrico de uso rodoviário do país nos permitirá conhecer e avaliar a viabilidade técnico-econômica da eletrificação do sistema de transporte rodoviário de passageiros. O projeto contará com testes em ambiente real, em linhas selecionadas, em diversos clientes VIX, e nos possibilitará evoluir para obtenção de custos competitivos em tecnologias alternativas ao diesel para ofertar e gerar valor aos nossos clientes, destaca Kaumer Chieppe, presidente da VIX Logística.

O BYD D9F, veículo utilizado pela VIX, tem potência de até 410 CV e dois motores elétricos integrados às rodas do eixo traseiro, além de possuir carregamento rápido em até quatro horas. O veículo tem 12,9 metros de comprimento e capacidade para 44 passageiros.

A EDP será a responsável pela gestão geral do projeto, além de prover os serviços de mobilidade elétrica. A VIX Logística, empresa do Grupo Águia Branca, é a operadora do ônibus e está realizando os testes de funcionalidade e as análises de viabilidade. Até o momento, o veículo já operou na Suzano e na Samarco.

Também participam do consórcio as empresas WEG, como fornecedora das soluções para recarga rápida das baterias de íons de lítio do ônibus, e a Certi, que contribuirá com estudos específicos de mercado, questões regulatórias e análises de viabilidade econômica. Com chassi produzido pela empresa BYD, o ônibus elétrico rodoviário utiliza carroceria Viaggio, na versão 1050, fabricada pela Marcopolo.

Sustentabilidade é marca do projeto

Alinhado com uma visão de sustentabilidade, o ônibus elétrico não emite gases resultantes da queima de combustíveis sólidos, tampouco produz ruídos internos e externos. Outro destaque é o custo operacional, menor em comparação com um ônibus a diesel convencional. Segundo a BYD, o ônibus elétrico apresenta uma média de redução de 50% em comparação com veículos similares, a combustão.

O veículo conta com o sistema de acessibilidade DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel), mais conhecido como elevador de acessibilidade. Uma curiosidade é o número escolhido para o ônibus: EV 50. Trata-se de uma referência à VIX, que comemora 50 anos em 2021, acompanhando o EV, de Eletric Vehicle, o primeiro do Grupo Águia Branca.

até 350 km É A AUTONOMIA DO ÔNIBUS ELÉTRICO, COM UMA RECARGA

3h a 4 horas É O TEMPO NECESSÁRIO PARA RECARGA

Quatro estações de recarga da WEG Electric Mobility estarão espalhadas pelo ES, sendo duas em garagens do Grupo Águia Branca e outras duas em localidades próximas a clientes da VIX. Para recarregar a bateria de íons de lítio do ônibus elétrico estima-se o tempo médio de 3h a 4 horas, e gera autonomia de 250 km a 350 km com uma só recarga. O veículo traz ainda um moderno sistema de regeneração que permite o carregamento da bateria em frenagens.

Durante 18 meses serão realizados testes monitorados em diversas condições operacionais, atualmente executadas pela VIX, que gerarão dados para análise de viabilidade da eletrificação da frota movida a diesel.

Ônibus elétrico do Grupo Águia Branca e EDP tem dispenser para álcool em gel e cromoterapia Crédito: Divulgação/ Grupo Águia Branca

Alguns destaques do ônibus elétrico: