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Energia elétrica

Aneel fará leilão para construção de linha de transmissão de energia no ES

Rede ligará o Espírito Santo à Bahia, passando por Minas Gerais, e vai demandar um investimento superior a R$ 2 bilhões. Obras devem gerar 4 mil empregos  nos três Estados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 18:40

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 18:40

Torres de energia elétrica
Torres de linha de transmissão de energia elétrica: investimentos no Espírito Santo Crédito: Pixabay
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (10) o leilão de um grande pacote de linhas de transmissão de energia em dezembro. Ao todo serão 11 lotes que preveem a instalação de mais 1.458 quilômetros de rede em nove Estados brasileiros, sendo que o maior dos projetos prevê a ligação da rede de transmissão do Espírito Santo com a da Bahia, passando por Minas Gerais.
O trecho vai interligar a subestação de João Neiva, na região do Litoral Norte capixaba, as subestações localizadas nos municípios baianos de Medeiros Neto, Teixeira de Freitas, Poções e Morro do Chapéu. Ao todo, serão construídos 1.091 quilômetros de rede de transmissão elétrica com potência máxima instalada de 300 MVA, sendo 283 quilômetros entre João Neiva e Medeiros Neto.
Aneel fará leilão para construção de linha de transmissão de energia no ES
O investimento previsto no empreendimento é superior a R$ 2 bilhões, segundo a Aneel, e a estimativa é de que sejam gerados 4 mil empregos ao longo dos cinco anos de obras nos municípios que vão receber a linha, que são 13  do Espírito Santo, 27 na Bahia e 5 em Minas Gerais.

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O projeto tem como objetivo garantir o pleno escoamento de energia produzida na área sul da região Nordeste do país, que tem usinas já contratadas, além de atender a carga no extremo sul da Bahia para proporcionar atendimento elétrico de qualidade aos consumidores da região.
Os municípios por onde a rede do lote 2 passará são:
  • Espírito Santo: Pedro Canário, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Águia Branca, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia e João Neiva.
  • Bahia: Cafarnaum, Morro do Chapéu, Utinga, Ruy Barbosa, Lajedinho, Ibiquera, Boa Vista do Tupim, Marcionílio Souza, Maracás, Iramaia, Manoel Vitorino, Mirante, Bom Jesus da Serra, Poções, Planalto, Caatiba, Itambé, Itapetinga, Macarani, Maiquinique, Itanhém, Vereda, Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão, Ibirapuã e Mucuri.
  • Minas Gerais: Jordânia, Jacinto, Rubim, Palmópolis e Serra dos Aimorés. 
Mapa mostra trechos em que serão leiloados para construção de linhas de transmissão Crédito: Aneel
A redação final do edital do leilão foi aprovada nesta terça-feira pela agência reguladora após o texto ser validado pelo Tribunal de Contas da União(TCU). O certame está marcado para o dia 17 de dezembro na sede da Bolsa de Valores brasileira, a B3, em São Paulo.
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo fazem parte dos municípios que integram os 11 lotes que irão a leilão. Segundo a Aneel, o investimento previsto no país com o pacote é de R$ 7,34 bilhões e serão gerados 15,4 mil empregos ao longo dos próximos cinco anos.

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O vencedor do leilão será a empresa que, individualmente ou em consórcio, apresentar lances com a menor Receita Anual Permitida (RAP) - remuneração que as transmissoras recebem pela prestação o serviço público de transmissão aos usuários - para operar as novas redes. 
Os ganhadores do leilão terão de 42 a 60 meses para concluir todas as obras e iniciar a operação dessas novas instalações que integrarão a rede básica de transmissão do país. O prazo para que isso ocorra será contado a partir da data de assinatura dos contratos.
Os novos projetos vão ampliar a malha de alta tensão e reforçar as subestações de energia com a capacidade de transformação adicional de 6.420 megavolt-ampères (MVA).

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