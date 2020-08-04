Usina Termelétrica (UTE) a biogás da Marca Ambiental em parceria com a Liberum Energia Crédito: Divulgação/Marca Ambiental

A primeira termelétrica a biogás do Espírito Santo tem capacidade de abastecer uma cidade com até 50 mil habitantes. A geração de energia renovável é feita por meio do biogás proveniente de resíduos do aterro sanitário da Marca Ambiental em Cariacica , na Região da Grande Vitória . A operação do complexo começou em meados de julho.

Your browser does not support the audio element. Primeira termelétrica a biogás do ES pode abastecer 50 mil habitantes

De acordo com a empresa, a Usina Termelétrica (UTE) a Biogás faz parte dos projetos desenvolvidos pela Marca Ambiental em parceria com a Liberum Energia. Ela começou a ser construída no ano passado e foi finalizada neste ano. A unidade está instalada na Central de Tratamento de Resíduos (CTR), localizada em Cariacica.

Atualmente, três, dos cinco geradores, estão em funcionamento. Eles produzem energia suficiente para abastecer as necessidades de 30 mil pessoas (3 MW de geração de energia). Ao todo, a capacidade instalada de produção energética estimada é de 5 MW, o que esquive ao abastecimento de uma cidade com 50 mil habitantes.

Após a destinação de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) nos aterros sanitários da empresa, ocorre a decomposição dos resíduos orgânicos e é originado o gás utilizado para a geração de energia: o biogás. A transformação dele em energia elétrica minimiza o aumento do efeito estufa e promove a valorização sustentável dos gases gerados no aterro.

A parceria da Marca Ambiental e a Liberum Energia apresenta para o cenário brasileiro e capixaba uma tecnologia inovadora que possibilita um fim mais nobre e sustentável para os gases advindos dos resíduos orgânicos. Cuidar dos resíduos é uma responsabilidade de todos, mas aqui, na Marca, é possível dar um destino final sustentável. Nosso objetivo é inovar cada dia mais no gerenciamento integrado e promover a solução completa para os de resíduos, expõe a gestora de comunicação da Marca Ambiental, Mirela Souto.

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