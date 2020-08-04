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Primeira termelétrica a biogás do ES pode abastecer 50 mil habitantes

Geração de energia renovável é feita por meio do biogás proveniente de resíduos do aterro sanitário da Marca Ambiental em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 17:49

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:49

Usina Termelétrica (UTE) a Biogás da Marca Ambiental em parceria com a Liberum Energia
Usina Termelétrica (UTE) a biogás da Marca Ambiental em parceria com a Liberum Energia Crédito: Divulgação/Marca Ambiental
A primeira termelétrica a biogás do Espírito Santo tem capacidade de abastecer uma cidade com até 50 mil habitantes. A geração de energia renovável é feita por meio do biogás proveniente de resíduos do aterro sanitário da Marca Ambiental em Cariacica, na Região da Grande Vitória. A operação do complexo começou em meados de julho.
Primeira termelétrica a biogás do ES pode abastecer 50 mil habitantes
De acordo com a empresa, a Usina Termelétrica (UTE) a Biogás faz parte dos projetos desenvolvidos pela Marca Ambiental em parceria com a Liberum Energia. Ela começou a ser construída no ano passado e foi finalizada neste ano. A unidade está instalada na Central de Tratamento de Resíduos (CTR), localizada em Cariacica.

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Atualmente, três, dos cinco geradores, estão em funcionamento. Eles produzem energia suficiente para abastecer as necessidades de 30 mil pessoas (3 MW de geração de energia). Ao todo, a capacidade instalada de produção energética estimada é de 5 MW, o que esquive ao abastecimento de uma cidade com 50 mil habitantes.
Após a destinação de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) nos aterros sanitários da empresa, ocorre a decomposição dos resíduos orgânicos e é originado o gás utilizado para a geração de energia: o biogás. A transformação dele em energia elétrica minimiza o aumento do efeito estufa e promove a valorização sustentável dos gases gerados no aterro.

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A parceria da Marca Ambiental e a Liberum Energia apresenta para o cenário brasileiro e capixaba uma tecnologia inovadora que possibilita um fim mais nobre e sustentável para os gases advindos dos resíduos orgânicos. Cuidar dos resíduos é uma responsabilidade de todos, mas aqui, na Marca, é possível dar um destino final sustentável. Nosso objetivo é inovar cada dia mais no gerenciamento integrado e promover a solução completa para os de resíduos, expõe a gestora de comunicação da Marca Ambiental, Mirela Souto.

Saiba mais

A Central de Tratamento de Resíduos (CTR) da Marca Ambiental, localizada em Cariacica, está em operação há 25 anos. Neste ano inaugurou a primeira Usina Termelétrica a Biogás do Espírito Santo, que é uma das empresas que fazem parte do seu Parque de Ecoindústrias. A empresa é referência em inovação e tecnologia na atuação do gerenciamento integrado de resíduos para diversos setores, como saneamento urbano, industrial, saúde, construção civil, portos, aeroportos, entre outros.

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