Projeto da Oxford com a expansão da planta Crédito: Divulgação/Oxford

Your browser does not support the audio element. Fábrica de porcelanas vai investir R$ 63 milhões no Norte do ES

A informação foi divulgada durante uma videoconferência entre a diretoria da empresa e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), na tarde desta segunda-feira (03). A expansão já era planejada desde 2016, quando a fábrica foi inaugurada.

Segundo a empresa, a atual planta industrial será ampliada em 15 mil metros quadrados (m²), passando a totalizar 40 mil m². Ao entrar em operação, prevista para julho de 2021, devem ser gerados mais 470 postos de trabalho, chegando a um total de 1 mil funcionários. Ainda não foi informado como será feito o processo seletivo.

Com essa ampliação, a Oxford Espírito Santo terá capacidade de expandir o faturamento da unidade em 85%. Em 2019, as vendas gerais do grupo atingiram R$ 415 milhões. Neste ano, a empresa acredita que venderá 14% a mais do que no ano passado.

Linha de produção da Oxford no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Oxford

A ampliação da fábrica acontece exatamente quatro anos após a inauguração da unidade Oxford Espírito Santo, em julho de 2016. A iniciativa permitirá aumentar a produção de louças em mais 16 milhões de peças por ano. Somada à produção atual, a planta poderá alcançar anualmente 38 milhões de produtos. Nas plantas de Santa Catarina, onde fica a matriz da companhia, são fabricadas 50 milhões de peças por ano de louças e cristais.

Segundo o diretor da Oxford, Antonio Marcos Schroth, além de manter a fabricação de produtos da marca Biona, que integra o portfólio da empresa, a ampliação permitirá diversificar a linha de produção.

"A alta tecnologia que já utilizamos em nossos processos receberá mais inovação, incluindo os sistemas de conformação e decoração, possibilitando oferecer ao mercado produtos de maior resistência e valor agregado. Será possível ainda fortalecer as exportações, principalmente para os Estados Unidos e México" Antonio Marcos Schroth - diretor da Oxford

Atualmente, a produção da Oxford Porcelanas no Espírito Santo representa 35% do faturamento da empresa e, com a expansão, esse número deve saltar para 40%.

Os investimentos incluem a instalação de uma unidade de beneficiamento de matérias-primas. O objetivo é beneficiar o mineral feldspato, encontrado na região, para abastecer sua própria produção e também outras indústrias de cerâmica de revestimento e sanitários.

OUTROS INVESTIMENTOS NO PAÍS

As plantas industriais da Oxford em São Bento do Sul e Pomerode também mantém seus planos de investimentos em 2020. Os recursos planejados de R$ 10 milhões estão sendo aplicados em tecnologias e processos, buscando aumentar a eficiência industrial e ampliar a capacidade de produção.