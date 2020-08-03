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Fábrica de porcelanas vai investir R$ 63 milhões no Norte do ES

A previsão da Oxford é gerar 470 empregos a partir de julho de 2021, quando a duplicação da capacidade de produção será concluída.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 18:38

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 18:38

Linha de produção da Oxford no Espírito Santo
Projeto da Oxford com a expansão da planta Crédito: Divulgação/Oxford
A Oxford Porcelanas confirmou, nesta segunda-feira (03), o investimento de R$ 63 milhões na duplicação da planta de São Mateus, Norte do Espírito Santo. O anúncio faz parte da segunda etapa do projeto de expansão da unidade, antecipada por A Gazeta no dia  28 de julho.
Fábrica de porcelanas vai investir R$ 63 milhões no Norte do ES
A informação foi divulgada durante uma videoconferência entre a diretoria da empresa e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), na tarde desta segunda-feira (03). A expansão já era planejada desde 2016, quando a fábrica foi inaugurada.
Segundo a empresa, a atual planta industrial será ampliada em 15 mil metros quadrados (m²), passando a totalizar 40 mil m². Ao entrar em operação, prevista para julho de 2021, devem ser gerados mais 470 postos de trabalho, chegando a um total de 1 mil funcionários. Ainda não foi informado como será feito o processo seletivo. 
Com essa ampliação, a Oxford Espírito Santo terá capacidade de expandir o faturamento da unidade em 85%.  Em 2019, as vendas gerais do grupo atingiram R$ 415 milhões. Neste ano, a empresa acredita que venderá 14% a mais do que no ano passado.
Linha de produção da Oxford no Espírito Santo
Linha de produção da Oxford no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Oxford
A ampliação da fábrica acontece exatamente quatro anos após a inauguração da unidade Oxford Espírito Santo, em julho de 2016. A iniciativa permitirá aumentar a produção de louças em mais 16 milhões de peças por ano. Somada à produção atual, a planta poderá alcançar anualmente 38 milhões de produtos. Nas plantas de Santa Catarina, onde fica a matriz da companhia, são fabricadas 50 milhões de peças por ano de louças e cristais.

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Segundo o diretor da Oxford, Antonio Marcos Schroth, além de manter a fabricação de produtos da marca Biona, que integra o portfólio da empresa, a ampliação permitirá diversificar a linha de produção. 
"A alta tecnologia que já utilizamos em nossos processos receberá mais inovação, incluindo os sistemas de conformação e decoração, possibilitando oferecer ao mercado produtos de maior resistência e valor agregado. Será possível ainda fortalecer as exportações, principalmente para os Estados Unidos e México"
Antonio Marcos Schroth - diretor da Oxford
Atualmente, a produção da Oxford Porcelanas no Espírito Santo representa 35% do faturamento da empresa e, com a expansão, esse número deve saltar para 40%.

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Os investimentos incluem a instalação de uma unidade de beneficiamento de matérias-primas. O objetivo é beneficiar o mineral feldspato, encontrado na região, para abastecer sua própria produção e também outras indústrias de cerâmica de revestimento e sanitários.

OUTROS INVESTIMENTOS NO PAÍS

As plantas industriais da Oxford em São Bento do Sul e Pomerode também mantém seus planos de investimentos em 2020. Os recursos planejados de R$ 10 milhões estão sendo aplicados em tecnologias e processos, buscando aumentar a eficiência industrial e ampliar a capacidade de produção.
O Grupo Oxford é dono das marcas de porcelanas Oxford, Biona e Strauss, que produzem produtos como aparelhos de jantar, pratos, talheres e panelas.

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