Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gigantes do aço

Grupo mexicano compra ArcelorMittal Cariacica

A venda da planta industrial foi imposta pelo Cade, como condição para aprovar a compra da Votorantim Siderúrgica pelo grupo ArcelorMittal

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 23:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 23:02
Crédito: Divulgação | ArcelorMittal Tubarão
O grupo mexicano Simec, um dos principais produtores de aços especiais do mundo, comprou a ArcelorMittal Cariacica, localizada no Espírito Santo, que fabrica aços laminados, perfis leves e médios. A transferência da operação da fábrica, que tem cerca de 300 funcionários, acontecerá já no início de maio.
A ArcelorMittal Tubarão - outra unidade do grupo ArcelorMittal, localizada na Serra, e especializada na produção de placas e bobinas a quente - não foi vendida. A venda da planta industrial de Cariacica foi imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), como condição para aprovar a compra da Votorantim Siderúrgica pelo grupo ArcelorMittal. 
Líder no segmento de aço do mundo, com produção anual de aço bruto superior a 110 milhões de toneladas, o grupo ArcelorMittal precisou se desfazer ainda da planta industrial de Itaúna, em Minas Gerais, também  comprada pelo grupo Simec, e de equipamentos de trefilação, adquiridos pela siderúrgica Aço Verde do Brasil (MA). Os valores das transações não foram informados. 
Com a integração, mesmo com as desmobilizações, o segmento de aços longos da ArcelorMittal Brasil terá capacidade de produção de aproximadamente 5 milhões de toneladas por ano, tornando-se a maior do segmento de aços longos do Brasil, ultrapassando a Gerdau. 
O mix de produtos das unidades adquiridas é compreendido essencialmente por vergalhão, fio-máquina, produtos transformados para a construção civil, perfis leves e médios. No Brasil, a empresa possui operações de aços longos, aços planos e mineração, com capacidade de produzir em torno de 12,5 milhões de toneladas de aço bruto e 7,1 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.
Iniciamos um novo ciclo da ArcelorMittal no mercado brasileiro. A empresa possui uma trajetória marcada por integrações e crescimento contínuo no país e no mundo. A integração com a Votorantim Siderurgia é estratégica, marca a nossa liderança no segmento de aços longos e permitirá a ampliação do nosso portfólio de produtos e soluções, bem como a redução de custos, o aumento da produtividade e a conquista de novos clientes, afirma Jefferson De Paula, CEO ArcelorMittal Aços Longos Américas do Sul, Central e Caribe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clóvis Brás Júnior (destaque) foi morto ao chegar para trabalhar
Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados