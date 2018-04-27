Grupo mexicano compra ArcelorMittal Cariacica

Crédito: Divulgação | ArcelorMittal Tubarão

O grupo mexicano Simec, um dos principais produtores de aços especiais do mundo, comprou a ArcelorMittal Cariacica, localizada no Espírito Santo, que fabrica aços laminados, perfis leves e médios. A transferência da operação da fábrica, que tem cerca de 300 funcionários, acontecerá já no início de maio.

A ArcelorMittal Tubarão - outra unidade do grupo ArcelorMittal, localizada na Serra, e especializada na produção de placas e bobinas a quente - não foi vendida. A venda da planta industrial de Cariacica foi imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), como condição para aprovar a compra da Votorantim Siderúrgica pelo grupo ArcelorMittal.

Líder no segmento de aço do mundo, com produção anual de aço bruto superior a 110 milhões de toneladas, o grupo ArcelorMittal precisou se desfazer ainda da planta industrial de Itaúna, em Minas Gerais, também comprada pelo grupo Simec, e de equipamentos de trefilação, adquiridos pela siderúrgica Aço Verde do Brasil (MA). Os valores das transações não foram informados.

Com a integração, mesmo com as desmobilizações, o segmento de aços longos da ArcelorMittal Brasil terá capacidade de produção de aproximadamente 5 milhões de toneladas por ano, tornando-se a maior do segmento de aços longos do Brasil, ultrapassando a Gerdau.

O mix de produtos das unidades adquiridas é compreendido essencialmente por vergalhão, fio-máquina, produtos transformados para a construção civil, perfis leves e médios. No Brasil, a empresa possui operações de aços longos, aços planos e mineração, com capacidade de produzir em torno de 12,5 milhões de toneladas de aço bruto e 7,1 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.