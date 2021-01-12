Decisão da Ford de fechar fábricas pega concessionárias de surpresa no ES

Ford EcoSport sairá de linha e deixará de ver vendido no Brasil Crédito: Divulgação/ Ford

O encerramento das operações ocorrerá nas fábricas em Taubaté (SP), Camaçari (BA) e Horizonte (CE). Juntas, as três unidades empregam diretamente 5,3 mil pessoas. O movimento de fechamento foi feito meses depois de a multinacional vender a unidade de São Bernardo do Campo (SP).

O diretor da rede de concessionárias Contauto, Apolo Figueiredo Risk, conta que a notícia o pegou de surpresa. "Fomos comunicados sobre o encerramento das fábricas hoje, foi uma surpresa. Porém, já sabíamos que a Ford estava passando por um processo de reestruturação global muito forte, mas não sabíamos que isso ia acontecer", comenta.



Em comunicado, a Ford informa que tomou a decisão após anos de perdas significativas no Brasil. A multinacional americana acrescenta que a pandemia agravou o quadro de ociosidade e redução de vendas na indústria. "A Ford está presente há mais de um século na América do Sul e no Brasil e sabemos que essas são ações muito difíceis, mas necessárias, para a criação de um negócio saudável e sustentável", afirmou, em nota, Jim Farley, presidente da Ford.

Com a reestruturação global da montadora, a marca continuará no país, porém, apenas com veículos importados. A Ranger passa agora a ser o único carro de passeio fabricado na América Latina que continuará à venda no Brasil. Ele é importado da Argentina. Já do Uruguai, a Ford trará a nova geração da van Transit.



Ainda segundo o Auto Esporte, a linha de importados da marca passa a ser composta por Ranger, Mustang e Territory. Além deles, ainda há o Transit, o Bronco Sport e a Maverick, inédita picape média-compacta que será posicionada no segmento da Fiat Toro.

Rizk explica que os preços dos carros que serão trabalhados pelas concessionárias não devem sofrer alterações, já que esses modelos já são trazidos de outros países. "Carros saem de linha a toda hora. Nos EUA, por exemplo, a empresa não trabalha mais com os carros sedan, só com os SUV, que são o que o público quer e também os modelos que trazem mais rentabilidade à marca", aponta.

Ele esclarece ainda que as lojas garantirão o serviço de pós-venda aos clientes que adquiriram os veículos que saíram de linha. "Nossas inalações vão continuar funcionando normalmente. Nossos clientes que têm veículos Ford vão continuar fazendo todo tipo de serviço, de pós-venda, de manutenção do veículo normalmente também."

A Gazeta tentou contato com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), mas não houve retorno.



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