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Fabricante de automóveis

Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil e encerrar produção no país

A montadora já havia encerrado a produção na fábrica de São Bernardo do Campo. Agora, a empresa confirma a interrupção imediata das atividades em Camaçari, Bahia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2021 às 16:56

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:56

Ford encerra as atividades no Brasil
Ford encerra as atividades no Brasil Crédito: Divulgação
A Ford anunciou nesta segunda-feira (11) que vai encerrar todas as atividades fabris no Brasil neste ano.
A montadora já havia encerrado a produção na fábrica de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), que foi vendida para a Construtora São José. Agora, a empresa confirma a interrupção imediata das atividades em Camaçari (BA), onde produz os modelos Ka e EcoSport.
A unidade de Taubaté (interior de São Paulo),que fabrica motores e transmissões, e em Horizonte, unidade em que produz o utilitário Troller T4, serão fechadas ao longo do ano.
Em um comunicado, a empresa afirma que "atenderá a região com seu portfólio global de produtos, incluindo alguns dos veículos mais conhecidos da marca como a nova picape Ranger produzida na Argentina, a nova Transit, o Bronco, o Mustang Mach 1, e planeja acelerar o lançamento de diversos novos modelos conectados e eletrificados."

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