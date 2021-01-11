Ford vai fechar todas as fábricas no Brasil e encerrar produção no país

Ford encerra as atividades no Brasil Crédito: Divulgação

A Ford anunciou nesta segunda-feira (11) que vai encerrar todas as atividades fabris no Brasil neste ano.

A montadora já havia encerrado a produção na fábrica de São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), que foi vendida para a Construtora São José. Agora, a empresa confirma a interrupção imediata das atividades em Camaçari (BA), onde produz os modelos Ka e EcoSport.

A unidade de Taubaté (interior de São Paulo),que fabrica motores e transmissões, e em Horizonte, unidade em que produz o utilitário Troller T4, serão fechadas ao longo do ano.