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Fabricante anunciou fechamento

'Poderia ter retardado isso aí mais e aguardado', diz Mourão sobre Ford

Em conversa com jornalista no período da tarde, Mourão avaliou que o comunicado da empresa, que está no Brasil há 100 anos, não foi uma "boa notícia"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2021 às 19:05

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 19:05

O vice-presidente Mourão durante o Vitória Summit
O vice-presidente Mourão durante o Vitória Summit Crédito: Carlos Alberto Silva
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se disse surpreso com anúncio nesta segunda-feira, 11, da fabricante Ford sobre encerrar a produção de carros no País. Em conversa com jornalista no período da tarde, Mourão avaliou que o comunicado da empresa, que está no Brasil há 100 anos, não foi uma "boa notícia".
Após anos de perdas significativas no Brasil, intensificadas pela pandemia da covid-19, a Ford anunciou em comunicado nesta segunda-feira o fechamento de suas fábricas em Camaçari (BA), onde produz os modelos EcoSport e Ka, Taubaté (SP), que produz motores, e Horizonte (CE), onde são montados os jipes da marca Troller.
"Não é uma notícia boa. Eu acho que a Ford ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil. Me surpreende essa decisão que foi tomada aí pela empresa", comentou Mourão na saída da vice-presidência.
Ele opinou que a empresa poderia ter esperado mais e destacou o tamanho do público consumidor brasileiro. "Eu acho que ela poderia ter retardado isso aí mais e aguardado. Até porque o nosso mercado consumidor é muito maior do que outros aí", afirmou.
Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, a decisão de fechar as linhas de manufaturas brasileiras segue uma reestruturação dos negócios na América do Sul.
A sede administrativa da montadora na América do Sul, localizada em São Paulo, será mantida, assim como o centro de desenvolvimento de produto, na Bahia, e o campo de provas de Tatuí (SP).

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