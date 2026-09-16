Polícia resgata homem de 100 anos ilhado pela chuva no interior de SP

A Polícia Militar resgatou na tarde desta terça-feira (15) um homem de 100 anos que ficou ilhado em uma área rural de Eldorado, no Vale do Ribeira, por causa das enchentes que atingiram a região. Os policiais usaram técnicas de salvamento aéreo na operação.

O resgate contou com a participação dos helicópteros Águia 02 e Águia 33 da polícia, pois não havia a possibilidade de acesso terrestre ao local onde o homem estava.

Dois tripulantes de um dos helicópteros, o Águia 02, usaram a técnica de rapel para descer da aeronave. Ao mesmo tempo, um médico foi levado ao local por meio de um guincho elétrico.

A vítima tem sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) e estava com dificuldade para respirar, suspeita de pneumonia e sangramento. Após receber os primeiros socorros, ele foi içado até a aeronave com o uso do guincho elétrico.

Em seguida, o homem foi transferido para o Águia 33, um helicóptero configurado como UTI aérea, e preparado para atendimento médico durante o voo.

A aeronave fez o transporte da área rural de Eldorado até o Hospital Regional de Registro, onde a vítima foi internada.

As cidades do Vale do Ribeira foram as mais atingidas pelos temporais da última semana em São Paulo, o que causou a elevação do nível do rio Ribeira do Iguape.

Dez das 22 cidades que integram a região estão entre as que mais receberam chuva nos últimos dias, conforme boletim da Defesa Civil divulgado na segunda (14).

Há 130 famílias desabrigadas e 20 desalojadas no Vale do Ribeira. A Prefeitura de Eldorado montou 11 abrigos para atender a população.