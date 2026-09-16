Concursos públicos: como se preparar diante de novos editais e oportunidades? Veja 5 dicas

O segundo semestre de 2026 reúne diferentes oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público. E com concursos em diferentes áreas e níveis de escolaridade, previstos ou em andamento, organizar os estudos se torna uma etapa importante. Entre as seleções em destaque com inscrições abertas estão: Trindade (GO), São Miguel do Araguaia e Câmara de Rio Verde, além do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).