Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Bolinho de chuva sequinho por fora e macio por dentro para o lanche da tarde
Gastronomia

Bolinho de chuva sequinho por fora e macio por dentro para o lanche da tarde

Com poucos ingredientes e preparo simples, o doce fica pronto rapidamente e combina bem com uma xícara de café ou chá
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 14:54

Bolinho de chuva (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)
Bolinho de chuva Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Clássico da culinária brasileira, o bolinho de chuva é uma daquelas receitas que trazem memória afetiva e remetem aos momentos simples em família. Feito com ingredientes básicos, como farinha de trigo, ovos, leite e açúcar, ele tem preparo fácil e rápido. Depois de frito, ganha uma textura macia por dentro e levemente crocante por fora, além do sabor característico da combinação de açúcar e canela que agrada a diferentes paladares e deixa o doce ainda mais saboroso.

Abaixo, veja como preparar esta receita de bolinho de chuva sequinho por fora e macio por dentro!

1. Bolinho de chuva

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Óleo para fritar
  • Açúcar e canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó e misture. Adicione os ovos e o leite e mexa até obter uma massa homogênea e levemente consistente. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio por aproximadamente 5 minutos. Com o auxílio de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo quente. Frite os bolinhos por cerca de 3 minutos, virando-os para que dourem por igual. Retire-os do óleo e coloque-os sobre papel-toalha para escorrer o excesso. Em uma tigela, misture o açúcar e a canela em pó. Passe os bolinhos ainda mornos pela mistura e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Volkswagen Tera 2026
Bônus de até R$ 45 mil e taxa zero para comprar carro e moto no ES
Caminhão bate em poste e interdita rua na Serra
Caminhão derruba poste e interdita rua na Serra
Imagem de destaque
Por que a Flórida é o Estado que mais executa condenados à morte nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados