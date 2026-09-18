Sol em Libra marca a chegada da primavera e destaca relacionamentos e reciprocidade

Nesse contexto, o signo oposto de Libra, Áries, ajuda a compreender melhor essa dinâmica. Enquanto Áries representa a afirmação do indivíduo e dos próprios desejos, Libra fala sobre cooperação e construção conjunta. O desafio está em encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois polos. “Trazendo para um contexto de relacionamento, o aprendizado desse eixo é conseguir reconhecer quem você é sem deixar de enxergar quem está ao seu lado. Nem individualismo excessivo, nem autoabandono. O equilíbrio nasce quando existe espaço para os dois”, diz.