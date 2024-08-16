Leticia Colin fala sobre término com Michel Melamed: 'Que difícil é separar'

"Sou muito grata a tudo que a gente viveu. É muito difícil separar. Nossa, que difícil é separar", disse. Sobre o filho, a atriz contou que "Uri está ótimo".

"As crianças, às vezes, assimilam as coisas de um jeito melhor que nós, que nos preocupamos tanto", afirmou. "Temos muitos julgamentos morais: Ai, meu Deus, o que vai ser da minha vida?. E ele está pronto para os desafios. Ele nos dá força também."