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Reality musical

Leticia Colin é a terceira desmascarada do programa "The Masked Singer"

A atriz interpretou "A Queda", de Gloria Groove, e estava fantasiada de Motoqueira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 10:27

A atriz Leticia Colin foi a terceira desmascarada do reality "The Masked Singer Brasil" (Rede Globo). "Eu estava muito traumatizada com essa questão do canto, então isso foi muito terapêutico", disse a atriz, após revelação, sobre a experiência no programa. "Já fui muito cobrada e nunca fui livre e feliz para cantar e dançar e aqui eu fui. Agora não vou mais parar de cantar."
A atriz Leticia Colin como a Motoqueira, em
A atriz Leticia Colin como a Motoqueira, em "The Masked Singer" Crédito: Reprodução/TV Globo
Entre os três combates do programa deste domingo, duelaram Coxinha, com "Garota Nacional", do Skank, e Abacaxi, com "Back to Black", de Amy Winehouse; Ursa, que cantou "Ursinho Pimpão", da Turma do Balão Mágico, com Motoqueira, que cantou "A Queda", de Gloria Groove; o casal Lampião e Maria Bonita interpretaram "Fico Assim Sem Você", de Claudinho e Buchecha, com Borboleta, que cantou "I'm Like a Bird", de Nelly Furtado.
Na primeira rodada, Coxinha foi a escolhida pelo público, enquanto a fofura da Ursa garantiu a vitória na segunda. E na última disputa, o charme de Lampião e Maria Bonita os levou para a próxima etapa na disputa. O casal sertanejo também foi eleito como a melhor performance da semana pelos jurados.

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Depois das apresentações, os jurados decidiram salvar a Borboleta e a Abacaxi, levando a Motoqueira à berlinda. Além de Tata Werneck, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, Nicolas Prattes, o Monstro da primeira temporada, integrou a banca de jurados.
Na estreia do programa, Gretchen, que estava fantasiada como Rosa, foi a primeira desmascarada. Na semana passada, o segundo eliminado foi o cantor Dudu Nobre, fantasiado de Bebê.

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