Em "Quanto Mais Vida, Melhor!", Sara Vidal fala da estreia na Rede Globo: "Me sinto realizada"

A atriz Sara Vidal Crédito: Instagram @sara_vvidal

Aos 21 anos, a atriz Sara Vidal faz sua estreia na Rede Globo em "Quanto Mais Vida, Melhor!". Na telenovela das 19h, a jovem nascida em Cabo Frio/RJ atua ao lado de artistas consagrados, como Julia Lemmertz, Tato Gabus Mendes, Mateus Solano e Vladimir Brichta.

Este último interpreta seu pai, em uma história que envolve muitos casamentos de Neném, além do sucesso e frustrações no futebol. Em entrevista à "HZ", a atriz afirma que se sente realizada com a oportunidade na telinha da Globo. "Estou bem animada", relata.

Na trama, Sara dá vida a Bianca, filha mais nova de Neném (Vladimir Brichta). Por conta de uma malformação congênita no coração, se cansa rápido e sente falta de ar. Com isso, preocupa a todos, principalmente o pai, que sonha voltar a jogar futebol para conseguir pagar o tratamento médico da filha. Superprotegida, aos poucos vai conseguir contornar a redoma criada pelos próprios parentes para levar uma vida de adolescente normal, que se apaixona e conquista quem a interessa.

Sara Vidal em "Quanto Mais Vida, Melhor!" Crédito: Globo/João Miguel Jr.

A atriz conta como tem sido o período de produção da novela. Em seus primeiros meses de Rede Globo, internautas fazem comparações entre ela e Alinne Moraes.

Tenho me sentido muito realizada. Eu sou bem tranquila em relação ao sucesso, então tento sempre manter o pé no chão e lembrar de onde venho, mas, claro, amo receber o carinho do público. As mensagens são uma demonstração da qualidade do meu trabalho. Em relação às comparações com Alinne Moraes, meus colegas sempre me diziam que éramos parecidas, até a minha mãe acha (risos), e eu levo isso como um elogio, pois admiro muito o trabalho dela e acho ela linda

Nascida no Estado do Rio de Janeiro , a atriz conta que tinha o hábito, quando criança, de ir para a fazenda com o pai. O contato com a natureza e os animais pode ser notado por quem abre as redes sociais da beldade. Ela considera que o contato com o meio ambiente tem relação com a saúde mental.

"Sempre foi assim. Eu nasci em Cabo Frio e isso me deu a oportunidade de sempre estar em contato com a praia e a natureza, então até hoje isso é essencial para mim. Quando estou mais perto da natureza, me sinto bem menos agitada e mais em paz, então acredito sim que tem relação com a saúde mental."