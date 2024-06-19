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Após separação, Sophie Charlotte homenageia Daniel de Oliveira em seu aniversário

"Sempre vou torcer por você", disse Sophie. Atores anunciaram fim do casamento de oito anos em abril
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 16:50

Sophie Charlotte homenageia Daniel de Oliveira no aniversário do ator
Sophie Charlotte homenageia Daniel de Oliveira no aniversário do ator Crédito: Reprodução
Mesmo após separação, Sophie Charlotte prestou homenagem ao ex-marido, Daniel de Oliveira, que faz aniversário nesta quarta-feira (19). Os dois terminaram casamento de oito anos no último mês de abril. A atriz, contudo, fez questão de dizer que sempre irá apoiar o ex-marido.
"Hoje é seu dia! Dia de torcer ainda mais por você! Eu decidi que sempre vou torcer por você! E para sempre! Afinal 10 anos não são 10 dias! E viver 10 anos juntos, com dois enteados, um filho de 8, dois cachorros, gatos, peixe, casa e muita história e muito amor ... não é pouco", escreveu Sophie no Instagram.
A atriz ainda lembrou que, nesta mesma data, também se comemora o Dia do Cinema Brasileiro e aproveitou para incentivar Daniel com "seu trabalho ímpar e profundo": "Estamos e estaremos sempre aqui para você! Curiosos para saber o que você vai criar agora... e te aplaudindo!".
"Viva, viva você, Daniel!", terminou Sophie. Os atores estavam juntos desde 2014 e oficializaram a relação em 2015. Eles são pais de Otto, de oito anos.

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