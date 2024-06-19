Após separação, Sophie Charlotte homenageia Daniel de Oliveira em seu aniversário

Sophie Charlotte homenageia Daniel de Oliveira no aniversário do ator Crédito: Reprodução

Mesmo após separação, Sophie Charlotte prestou homenagem ao ex-marido, Daniel de Oliveira, que faz aniversário nesta quarta-feira (19). Os dois terminaram casamento de oito anos no último mês de abril. A atriz, contudo, fez questão de dizer que sempre irá apoiar o ex-marido.

"Hoje é seu dia! Dia de torcer ainda mais por você! Eu decidi que sempre vou torcer por você! E para sempre! Afinal 10 anos não são 10 dias! E viver 10 anos juntos, com dois enteados, um filho de 8, dois cachorros, gatos, peixe, casa e muita história e muito amor ... não é pouco", escreveu Sophie no Instagram.

A atriz ainda lembrou que, nesta mesma data, também se comemora o Dia do Cinema Brasileiro e aproveitou para incentivar Daniel com "seu trabalho ímpar e profundo": "Estamos e estaremos sempre aqui para você! Curiosos para saber o que você vai criar agora... e te aplaudindo!".