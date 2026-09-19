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Lady Gaga teve primeira filha com Michael Polansky por barriga de aluguel, diz site

Rose Bean Polansky nasceu em 9 de junho de 2026, às 23h19, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 19 de Setembro de 2026 às 09:40

Lady Gaga e Michael Polansky no lançamento do filme "Joker: Folie A Deux", em Londres, 2024
Michael Polansky e Lady Gaga. Foto: Reuters/Folhapress

Lady Gaga e o empresário e filantropo Michael Polansky tiveram a primeira filha por meio de uma gestação por substituição, conhecida como barriga de aluguel, segundo informações do site TMZ. Rose Bean Polansky nasceu em 9 de junho de 2026, às 23h19, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.

A informação foi divulgada dias depois de Gaga ser fotografada no norte da Califórnia ao lado de Polansky, carregando uma criança em um canguru amarelo. As imagens, feitas em 11 de setembro, surpreenderam os fãs, que até então não sabiam que a cantora havia se tornado mãe.

Maternidade em sigilo

Segundo o TMZ, a certidão de nascimento da menina aponta o nascimento por meio de gestação por substituição. O veículo também informa que o parto foi realizado pelo obstetra Robert Katz, que já acompanhou outras celebridades, como Ciara e Russell Wilson.

A revelação esclarece como Gaga conseguiu manter a maternidade em sigilo por cerca de três meses. Durante esse período, a cantora seguiu aparecendo publicamente e cumprindo compromissos profissionais sem que houvesse qualquer anúncio sobre a chegada da filha.

Desejo de ser mãe

Gaga e Polansky estão juntos desde 2020 e ficaram noivos em abril de 2024. A cantora já havia falado sobre o desejo de formar uma família em entrevista à revista Elle. Na ocasião, afirmou que, em um futuro "não muito distante", uma vida plena incluiria ela, Michael e "nossos filhos".

Em outubro de 2025, durante participação no programa The Late Show with Stephen Colbert, Lady Gaga voltou a falar sobre o assunto e afirmou que a maternidade seria seu "próximo papel".

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