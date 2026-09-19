Conviver com a dor não é normal nem tem a ver com idade

Existe uma frase que escuto com frequência no consultório: “Achei que era normal sentir essa dor.” Em muitos casos, a pessoa conviveu durante meses, e às vezes anos, com um incômodo no joelho, no ombro, no quadril ou na coluna porque acreditava que aquilo fazia parte da idade, do trabalho, da prática de atividade física ou simplesmente da rotina.

Costumo dizer que sentir dor de forma persistente nunca deve ser encarado como algo normal. A dor é um sinal de que o corpo está tentando comunicar que algo precisa de atenção.





Ignorá-la pode significar adiar um diagnóstico, prolongar um tratamento e, em alguns casos, comprometer a mobilidade e a qualidade de vida.