Panelaços são registrados em bairros da Grande Vitória durante sabatina de Flávio Bolsonaro

Moradores de diferentes bairros da Grande Vitória registraram panelaços durante a sabatina da TV Globo ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), na noite desta sexta-feira (16). Entre os locais com relatos da manifestação estão Jardim Camburi, Jardim da Penha e Centro de Vitória, além de Praia da Costa, Itaparica, Itapuã e Praia das Gaivotas, em Vila Velha.





O movimento também foi observado em outras regiões do país, com relatos de manifestações durante a participação do candidato na sabatina. O panelaço é uma forma de manifestação popular frequentemente utilizada como protesto e pode ser realizado de janelas, varandas e dentro das residências.