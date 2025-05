100% elétrico

Audi abre pré-venda do A6 Sportback e-tron no Brasil por R$ 649.990

Modelo, que é o mais aerodinâmico da história da marca, chega ao país no começo do segundo semestre deste ano e tem autonomia total de 445 quilômetros

Publicado em 8 de maio de 2025 às 17:53 - Atualizado há um dia

O A6 Sportback e-tron é o modelo mais aerodinâmico da história da Audi, com um coeficiente de arrasto (Cd) de 0,21 Crédito: Audi/Divulgação

A Audi do Brasil anunciou o início da pré-venda do 100% elétrico A6 Sportback e-tron, que chega ao país na versão única Performance Black no início do segundo semestre. Disponível por R$ 649.990, o veículo conta com uma nova bateria com autonomia total de 445 quilômetros (segundo o Inmetro) e carregamento de 10% a 80% em 21 minutos.>

O modelo vem equipado com baterias de íons de lítio, tração traseira e motorização elétrica com potência combinada de 367 cavalos, e 580 Nm de torque. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,4 segundos e a velocidade máxima é de 210 km/h, limitada eletronicamente.>

Além disso, o modelo é o mais aerodinâmico da história da marca, com um coeficiente de arrasto (Cd) de 0,21. >

Equipamentos

Entre os itens de série do Audi A6 e-tron, estão os faróis Full LED Matrix com setas dinâmicas Crédito: Audi/Divulgação

O Audi A6 Sportback e-tron vai inaugurar no Brasil as argolas iluminadas, localizadas na traseira, que estão entre os itens de série. Além disso, compõem a lista de equipamentos: kit exterior S line; capa do espelho retrovisor externo em preto brilhante; teto panorâmico de vidro com transparência selecionável; e espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis, rebatíveis, aquecíveis, antiofuscantes e com memória.>

>

As rodas do modelo são de alumínio Audi Sport, com 21 polegadas (8.5J/9.5J), e os pneus 245/40 R21 (dianteiro) e 275/35 R21 (traseiro).>

Já a lista de itens de conforto e conveniência conta com: ar-condicionado automático de 3 zonas; aquecimento dos bancos dianteiros; bancos dianteiros elétricos com ajuste lombar e memória para o motorista; bancos dianteiros esportivos em combinação couro/couro sintético e inscrição S; keyless entry/go (Chave conforto); pacote de luzes ambiente Plus (interativas); porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema hands-free; projeção do logotipo Audi instalados nos retrovisores; e volante esportivo, de três raios, com parte superior e inferior achatadas, multifuncional, com paddle shifts e controles satélites.>

Quanto a tecnologia e segurança, o modelo oferece diversas tecnologias de condução semi autônoma, como assistente de desvio e conversão, controle de cruzeiro adaptativo e aviso de saída de faixa com assistente de emergência e sistema de frenagem autônoma (AEB). Além disso, também conta com o sistema park assist plus com sensores estacionamento dianteiro e traseiro, o assistente de troca de faixa (Side Assist), o alerta de tráfego reverso, o exit warning e o assistente de conversão em marcha ré.>

O Audi A6 e-tron traz ainda, de série, airbags dianteiros, laterais dianteiros e traseiros e cortina, câmeras top-view 360°, sistema Audi Drive-Select, Audi pre sense dianteiro – lateral e traseiro –, faróis Full LED Matrix com setas dinâmicas, apresentação de luzes, assinaturas ópticas personalizáveis (via MMI), lavador de farol e Head-Up display de realidade aumentada.>

Além disso, o sistema de infoentretenimento do veículo é composto pelo Audi Virtual Cockpit Plus, Display do passageiro (MMI) de 10,9 polegadas, MMI Navigation PRO, sistema de som Bang&Olufsen 3D. Ele conta ainda com conexão sem fio com os smartphones (Android e iOS) e duas entradas USB com função de carregamento rápido, dedicadas aos ocupantes do assento traseiro.>

Para auxiliar no carregamento elétrico, o modelo tem acesso para carregamento do lado do motorista e do passageiro com abertura elétrica, suporte de parede para o Audi Compact charger com até 11 kW de no modo AC e utilizável em tomada doméstica ou industrial de 16A/400V. >

Dimensões e Cores

Um dos destaques do novo Audi A6 e-tron é a iluminação das quatro argolas na traseira Crédito: Audi/Divulgação

Com a carroceria Sportback, o novo A6 e-tron mede 4.928 milímetros de comprimento, 1.923 milímetros de largura, 1.487 milímetros de altura e 2.946 milímetros de distância entre eixos. O porta-malas traseiro comporta 502 litros e a capacidade do porta-malas frontal é de 27 litros.>

As cores disponíveis são: Cinza Imã (Sólida); Azul Plasma (Metálica); Azul Malpelo (Metálica); Bege Siam ( Metálica); Branco Geleira (Metálica); Preto Mito (Metálica); e Cinza Daytona (Perolizada). Internamente, são duas as opções de cores: Preto e Bege.>

*Com informações da Audi.>

