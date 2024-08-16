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Moto naked

Bajaj Dominar 250 chega às concessionárias de todo o país neste sábado

Fabricado em Manaus (AM), novo modelo estará disponível nas cores Racing Red e Sparkling Black, por R$ 22.500; veja detalhes
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

16 ago 2024 às 15:34

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 15:34

A nova Bajaj Dominar 250 estará disponível nas cores Racing Red e Sparkling Black, por R$ 22.500
A nova Bajaj Dominar 250 estará disponível nas cores Racing Red e Sparkling Black, por R$ 22.500 Crédito: @mariovillaescusaphoto
A partir deste sábado (17), a nova Bajaj Dominar 250 chega à rede de concessionárias da marca no Brasil, posicionando a marca indiana em um segmento disputado no mercado brasileiro – o das motos naked. Fabricado na nova planta da Bajaj em Manaus (AM), o novo modelo estará disponível nas cores Racing Red e Sparkling Black, por R$ 22.500.
O motor monocilíndrico de 248,7 cm³ da Dominar 250 permite ao modelo entregar 27 cavalos a 8.400 rpm e 2,39 kgf.m a 6.500 giros. A moto vem ainda com duplo comando de válvulas (DOHC) no cabeçote, refrigeração líquida e injeção eletrônica, além do câmbio de seis velocidades, que conta com embreagem assistida e deslizante. O modelo pesa 180 kg e tem tanque de combustível de 13 litros.
A Dominar 250 tem design inspirado na sua “irmã” maior, a Dominar 400, e possui suspensão dianteira invertida de 135 mm de curso e traseira monochoque com nitrox de 110 mm, com vários níveis de ajuste. As rodas têm 17 polegadas, ABS de dois canais, com discos de 300 mm na frente e 230 mm atrás. Com rodas de liga leve, o modelo utiliza pneu dianteiro 100/80-17 e traseiro 130/70 - R17, sem câmara.
Além disso, o painel da moto é 100% digital e a iluminação é full-LED. O farol tem quatro modos diferentes, possibilitando que o piloto ajuste de acordo com as necessidades de pilotagem e iluminação.

Revisão com preço fixo

A Bajaj aproveitou o lançamento da Dominar 250 para apresentar mais uma novidade: a revisão com preço fixo e intervalo maior, com o intervalo de revisão dos modelos da marca indiana passando de 4 para 6 meses, ou 5 mil km. A primeira revisão continua sendo com 1 mês ou 1 mil km.
A mudança é válida não só para a Dominar 250, como também para todos os outros modelos produzidos pela fábrica da Bajaj em Manaus (AM).

Ficha técnica

O motor da Dominar 250 permite que o modelo entregue 27 cavalos a 8.400 rpm
O motor da Dominar 250 permite que o modelo entregue 27 cavalos a 8.400 rpm Crédito: @mariovillaescusaphoto
Motor
  • Motor: Monocilíndrico DOHC, 4 tempos, refrigerado a líquido, 1 vela
  • Cilindrada: 248,77
  • Potência Máxima: 27 cv a 8.400 rpm
  • Torque Máximo: 2,39 kgf.m a 6.500 giros
  • Transmissão: 6 velocidades
  • Sistema de Partida: Elétrica
  • Combustível: Gasolina
  • Sistema de Combustível: Injeção Eletrônica
Sistema elétrico
  • Ignição: Eletrônica
  • Bateria: 12V 8 Ah VRLA
  • Farol: FULL LED, AutoHeadlamp On (AHO)
Capacidade
  • Tanque de combustível: 13 litros
Dimensões
  • Comprimento x Largura x Altura: 2.156mm x 836 mm x 1.112 mm
  • Distância entre Eixos: 1.453 mm
  • Distância Mínima do Solo: 157 mm
  • Peso em Ordem de Marcha: 180 kg
Chassi
  • Tipo de Chassi: Perimetral
  • Suspensão Dianteira: Telescópica, Garfo Invertido (USD)
  • Suspensão Traseira: Monochoque com Nitrox
  • Freio Dianteiro/Diâmetro: Disco com ABS, Ø300 mm
  • Freio Traseiro/Diâmetro: Disco com ABS, Ø230 mm
  • Pneu Dianteiro: 100/80-17, 52P - Sem câmara
  • Pneu Traseiro: 130/70 - R17, 62P - Sem câmara
  • Roda: Liga Leve
Cores
  • Racing Red e Sparkling Black
Com informações da montadora.

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