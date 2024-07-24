Bajaj confirma o lançamento da Dominar 250 no Brasil

A Dominar 250 é equipada com um motor monocilíndrico de 248,77 cc, capaz de gerar 27 cavalos a 8.500 rpm e torque de 23,5 kgfm a 6.500 rpm Crédito: Bajaj/Divulgação

A Bajaj do Brasil confirmou um quarto modelo para o catálogo da empresa no país. A Dominar 250 deve ser a próxima novidade da marca, somando-se aos modelos Dominar 160, Dominar 200 e Dominar 400 no portfólio da fabricante indiana.

A versão mais acessível da Dominar 400 começará a ser produzido em Manaus em julho. Nos primeiros seis meses de 2024, foram registradas no Brasil 3.617 motos da Bajaj. Em relação ao segundo semestre de 2023, a alta foi de 46%.

A nova Dominar 250 compartilha o design robusto e o estilo da Dominar 400, mas com um motor monocilíndrico de 248,77 cc, capaz de gerar 27 cavalos a 8.500 rpm e torque de 23,5 kgfm a 6.500 rpm. O câmbio é de 6 marchas, proporcionando uma condução dinâmica. Com um tanque de 13 litros, a Dominar 250 pesa 180 quilos.

A suspensão dianteira é invertida com diâmetro de 37 milímetros e curso de 135 milímetros. Na traseira, um monoamortecedor com Nitrox e curso de 110 milímetros oferece ajustes. Os freios ABS de dois canais contam com discos de 300 milímetros na dianteira e 230 milímetros na traseira. O preço da Dominar 250 ainda não foi divulgado.

Oscilações de mercado

A maior parte de motocicletas vendidas em junho é da Honda. Foto: Honda CG 160 Crédito: Honda/Divulgação

Em junho de 2024, a Honda preservou a liderança no mercado de motocicletas, com 114.761 unidades vendidas, o que representou 69,19% do total de vendas, com uma queda de 2,87% em relação a maio de 2024, quando emplacou 118.156 unidades.

A Yamaha, em segundo lugar, vendeu 28.530 motos em junho, correspondendo a 17,20% do total, uma redução de 3,72% em comparação com as 29.631 unidades comercializadas em maio.

A Shineray ficou em terceiro, com 6.840 unidades vendidas (4,12% do total), com crescimento de 14,92% em relação a maio, quando emplacou 5.952 unidades (3,62% do total). A Mottu, que atuava apenas com aluguel, passou a vender a Sport 110i, teve 5.171 unidades emplacadas em junho (3,12% do total) ante 1.507 unidades em maio (0,92% do total). Marcas como Royal Enfield, Triumph e Haojue também mostraram crescimento nas vendas.

Novatas manauaras

A BMW F 900 GS Adventure possui um motor que rende 90 cavalos e 9,3 kgfm Crédito: BMW/Divulgação

Os novos modelos F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure já estão nas concessionárias da BMW Motorrad no Brasil. Produzidas na fábrica em Manaus desde maio, as motocicletas compartilham o mesmo propulsor, um novo dois cilindros em linha com 895 cm³. São 42 cm³ e dez cavalos a mais que o antecessor.

As três motos são equipadas com câmbio de 6 marchas e corrente M-Endurance. Na F 800 GS. o propulsor rende 87 cavalos de potência e 9,1 kgfm de torque. Disponível em três versões (GS, GS Plus e GS Plus Triple Black com kit baixo), a nova F 800 GS vem de série com alarme antifurto, iluminação inteiramente de leds, ajuste do pedal de câmbio, manoplas aquecidas, painel de TFT e conectividade com o BMW Motorrad Connected, sistema de partida Keyless, protetor de mãos e suporte para “top case”.

As configurações Plus vêm equipadas com suporte para malas laterais, controle de velocidade de cruzeiro, cavalete central e preparação para dispositivos de navegação. Nas F 900 GS e F 900 GS Adventure, o novo motor rende 90 cavalos e 9,3 kgfm. Além de um aumento na potência de dez cavalos cada, os novos motores são caracterizados por uma curva de torque mais linear.

Os preços de lançamento são de R$ 66.900 na F 800 GS, R$ 69.900 na F 800 GS Plus, R$ 76.900 na F 900 GS, R$ 79.900 na F 900 GS Plus/Trophy, R$ 88.900 na F 900 GS Trophy Pro e R$ 86.500 na F 900 GS Adventure.

Em compasso de espera

A ADV 160 segue com motor de 156,9 cc e arrefecimento a líquido, entregando 15,8 cavalos de potência e 1,48 kgfm de torque Crédito: Honda/Divulgação

A Honda ADV 160 foi lançada na Ásia e na Europa em 2022. Enquanto não chega no Brasil, onde deverá substituir a ADV 150, a scooter recebeu novas opções de cor, em cinza e branco, e nova combinação de grafismos. A ADV 160 segue com motor de 156,9 cc e arrefecimento a líquido. Com sistema ESP+, entrega 15,8 cavalos de potência e 1,48 kgfm de torque.

O câmbio é CVT. As suspensões são da Showa com reservatório de gás na traseira. As rodas calçam pneus de uso misto, com medidas 110/80-14 e 130/70-13. Os freios têm discos nas duas rodas, e há opção de ABS em uma ou nas duas rodas. A ADV 160 pesa 133 quilos quando abastecida. O painel de LCD foi aperfeiçoado, recebendo mais informações.