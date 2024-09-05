Bieffe lança linha retrô de capacete que fazem referência aos anos 80

Combinando estilo com uma dose de nostalgia, os lançamentos incluem a série Old School Eternal 80’s Crédito: Bieffe/Divulgação

A Bieffe pretende reacender as paixões e a memória afetiva dos pilotos com a linha de capacetes Old School e os novos grafismos Eternal 80’s. Combinando estilo com uma dose caprichada de nostalgia, os lançamentos incluem a série Old School Eternal 80’s. Mais do que uma coleção, a linha celebra uma geração que transcende o tempo.

Nos anos 80, a cultura motociclística era marcada pela rebeldia, pela liberdade e por uma estética que combinava ousadia e individualidade. Valores que continuam vivos e ressoam atualmente em uma nova geração de motociclistas que, além de buscar segurança e performance, valorizam a expressão pessoal e a autenticidade.

“Este ano, estamos empolgados em apresentar os novos grafismos e lançamentos que refletem nosso compromisso com a inovação e a tradição. A linha Old School Eternal 80’s é um tributo ao icônico estilo dos anos 1980, enquanto os modelos 3 Sport e B12 QTR oferecem avanços tecnológicos e de design que atendem às necessidades dos motociclistas modernos. Estamos confiantes de que esses produtos trarão uma nova experiência para nossos clientes”, comemora Fernando Simonetti, diretor de Marketing da Bieffe.

Memórias aceleradas

O “top” da Arai, o RX-7V Evo, recebe gráficos que celebram a história das corridas Crédito: Arai/Divulgação

A Arai, marca de capacetes fundada no Japão em 1926, apresenta uma nova coleção com designs exclusivos para seus modelos mais icônicos. O “top” da Arai, o RX-7V Evo, recebe gráficos que celebram a história das corridas.

Já a decoração Schwantz 30, uma homenagem ao lendário piloto norte-americano Kevin Schwantz, campeão do mundo nas 500 cilindradas em 1993, traz as cores e o espírito da Suzuki RG500, campeã daquele ano.

As opções Pedrosa Shogun, Maverick 2023 e Ogura, que celebram pilotos atuais da Motovelocidade, oferecem um visual moderno e esportivo. Já o capacete Concept-XE, com seu estilo vintage, traz combinações de cores que remetem a uma época de ouro do motociclismo. Mais informações no site https://arai.com.br/

Evolução cromática

As versões atualizadas da maior big trail da família V-Strom já estão na rede de concessionárias da marca Crédito: Suzuki/Divulgação

A Suzuki anuncia o lançamento de novas cores dos modelos 2024/2025 da V-Strom 1050. As versões atualizadas da maior big trail da família V-Strom já estão na rede de concessionárias da marca. Segundo a Suzuki, as novas cores aprimoram a estética e realçam o design dessa motocicleta de aventura.

As últimas adições à paleta de cores incluem um laranja brilhante com detalhes em preto fosco e rodas pretas (Glass Blaze Orange/Metallic Mat Black nº 2).

Para quem prefere um estilo mais discreto, há uma opção preta brilhante acentuada com cinza e preto, complementada por rodas de alumínio fundido azul (Glass Sparkle Black/Metalic Mat Black nº 2) ou uma versão cinza atualizada (Glass Mat Mechanical Gray/Metallic Mat Black nº 2) e um esquema de cores azul atualizado (Pearl Vigor Blue/Metallic Mat Black nº 2), com rodas azuis.

Ajustes na matriz

O modelo passa a contar com luzes de leds e entrada USB-C no guidão Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Royal Enfield Classic 350 2025 teve seus detalhes oficialmente revelados na Índia. O modelo passa a contar com luzes de leds e entrada USB-C no guidão. Os manetes de embreagem e de freio passam a ser do tipo ajustáveis.