Biz 110i sai de linha para dar lugar à versão 125, que chega em setembro

A nova Biz adotou um esquema de freios similar ao das scooters, com acionamento nas mãos para as duas rodas Crédito: Honda/Divulgação

Com o lançamento da linha 2025 da Honda Biz, a Biz 110i saiu de linha para dar lugar à Biz 125 ES, que passa a ser o modelo de entrada da motoneta. Com a mudança de 110i para a 125 cc, a opção mais básica da Biz está 15% mais forte, pois a potência subiu de 8,3 para 9,5 cavalos.

A versão de entrada da Biz também recebeu novas carenagens, tambor do freio traseiro maior e maior capacidade de carga (160 quilos). A Biz mais básica ficou ainda um quilo mais leve, com 96 quilos. A Biz 2025 tem painel digital em todas as versões, enquanto a antiga Biz 110i tinha painel analógico.

A nova Biz adotou um esquema de freios similar ao das scooters, com acionamento nas mãos para as duas rodas. O pedal de freio foi abolido na nova geração. O preço da nova ES de R$ 12 mil ficou apenas R$ 330 acima do que era cobrado pela extinta Biz 110i.

Vice renovada

A configuração EX destaca-se por sua tecnologia FlexOne, permitindo o uso de etanol e gasolina, enquanto a ES é alimentada exclusivamente por gasolina Crédito: Honda/Divulgação

A espantosa cifra de 4,7 milhões de unidades produzidas de março de 1998 até julho de 2024 coloca a Honda Biz no segundo lugar entre as motos preferidas no Brasil desde sempre – superada apenas pela campeã Honda CG. No ano passado, a Biz foi a segunda moto mais vendida no país, com mais de 215 mil unidades.

E chega agora em sua linha 2025 com importantes mudanças. A maior novidade da é o motor que equipa tanto a versão EX (Exclusive) quanto a ES (Essential). O motor de 123,9 cm3, monocilindrico inclinado a 80 graus, OHC de duas válvulas e arrefecido a ar, trabalha junto à transmissão semi-automática rotativa de 4 marchas.

A configuração EX destaca-se por sua tecnologia FlexOne, permitindo o uso de etanol e gasolina, enquanto a ES é alimentada exclusivamente por gasolina. O sistema de transmissão semi-automático de 4 marchas permanece nas Biz 125 2025, assim como a partida elétrica.

Com a eliminação do pedal de freio, tanto a 125 EX quando a ES passaram a contar com uma alavanca no punho esquerdo, integrada ao sistema de frenagem CBS (Combined Brake System), enquanto a alavanca no punho da direita comanda exclusivamente o freio dianteiro, que é a disco na EX e a tambor na ES.

As Biz 125 EX e ES 2025 chegam na rede de concessionárias a partir de setembro, nas cores preto, branco e vermelho. O preço público sugerido com base cidade de São Paulo, que não inclui despesas com frete ou seguro, é de R$ 14.970 para a EX e de R$ 12 mil para a ES.

Já nas lojas

Em algumas das concessionárias da Kawasaki, os consumidores poderão participar de test-rides Crédito: Kawasaki/Divulgação

“O teste-ride é uma oportunidade para os clientes que ainda não conhecem os modelos, oferecendo uma experiência imersiva que reforça a qualidade e o desempenho das nossas motos. Os clientes estavam ansiosos por esses modelos. A expectativa é alta, e temos confiança de que os novos modelos não só atenderão, mas superarão as expectativas de todos”, comemora Sonia Harue Ando, diretora Comercial e de Marketing da Kawasaki.

Lote extra

A edição especial traz o requinte, a potência e o conforto da família Tiger 1200, servindo como porta de entrada para o cliente no segmento Crédito: Triumph/Divulgação

Devido ao sucesso de vendas, a Triumph liberou um lote adicional da Tiger 1200 Black Edition para a rede de 34 concessionárias da marca inglesa espalhadas pelo Brasil, mantendo o preço de R$ 88.990. Uma das preferidas entre os aficionados por big trails, a 1200 Black Edition se destaca por seu design robusto e elegante.

Equipada com suspensão Showa Semi-Ativa com 43 milímetros de diâmetro e curso de 220 milímetros, rodas raiadas de 21 (90/90) e 18 polegadas (150/70) com pneus Metzeler Karoo Street tradicionais, a edição especial traz o requinte, a potência e o conforto da família Tiger 1200, servindo como porta de entrada para o cliente no segmento.