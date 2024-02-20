Triumph revela atualizações da linha 2024 da Tiger 1200

Rally Explorer: objetivo é tornar linha ainda mais avançada e refinada Crédito: Triumph/Divulgação

Lançada em 2021, a atual geração da Triumph Tiger 1200 foi projetada para cumprir um objetivo ambicioso: ser a motocicleta de aventura de grande capacidade mais capaz, ágil e manobrável do mundo. Desde então, a gama da big trail tem tido sucesso de vendas a nível global. Para embalar o marketing aventureiro do modelo, a Tiger 1200 GT Explorer, com seu tanque de combustível de 30 litros, foi a moto que o campeão mundial de enduro Ivan Cervantes pilotou para conquistar o título do Guinness World Records por percorrer a maior distância em vinte e quatro horas em uma motocicleta – rodou impressionantes 4.012,53 quilômetros, o que dá uma velocidade média de 167,79 km/h. Agora, a Triumph Motorcycles acaba de revelar novos recursos e melhorias para a linha 2024 da família Tiger 1200, com o objetivo de tornar a linha ainda mais avançada e refinada. Os novos modelos chegarão às concessionárias europeias a partir do final de abril, com preço partindo de 22.845 euros (o equivalente a R$ 122 mil). Não há previsão quanto à chegada das versões renovadas ao Brasil – a moto é comercializada no país desde 2022.

A Tiger 1200 linha 2024 está disponível na Europa em quatro variantes, com novas cores. A 1200 GT Pro e a GT Explorer, feitas para o passeio de aventura com foco na estrada, estão disponíveis no vistoso Vermelho Carnival, mantendo as opções anteriores de Branco Snowdonia e Preto Safira. E as 1200 Rally Pro e Rally Explorer, voltadas para aventuras todo-o-terreno, estão disponíveis nas novas opções de cores Matt Sandstorm e Jet Black – foi mantida a tradicional Matt Khaki.

As 1200 Rally Pro e Rally Explorer, voltadas para aventuras todo-o-terreno Crédito: Triumph/Divulgação

As versões Pro têm tanque de 20 litros, enquanto as Explorer tiveram sua autonomia ampliada pelo tanque de 30 litros. Focadas na estrada, as configurações GT vêm com rodas de alumínio fundido de 19 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira. Já as versões Rally, feitas para a aventura todo-o-terreno, têm rodas raiadas, sendo a frontal de 21 polegadas e a de trás de 18 polegadas, com pneus tubeless.

Segundo a marca inglesa, o motor tricilíndrico T-Plane de 1160 cc da Tiger 1200, que manteve os 150 cavalos a 9 mil rpm e 13,2 kgfm a 7 mil rpm, proporciona agora uma experiência de condução mais refinada. Com alterações no virabrequim, no rotor do alternador e no balanceador para aumentar a inércia do motor, além de algumas mudanças associadas na calibração do propulsor, a equipe de engenharia da Triumph alega ter conseguido criar um fornecimento de torque em baixas rotações mais suave e preciso, que permite aos clientes sentirem o aumento da suavidade ao acelerar ou desacelerar, especialmente em baixas velocidades. Um design de embreagem atualizado também significa que os pilotos experimentem um engate mais suave ao mudar para a primeira marcha.

A 1200 GT Pro e a GT Explorer foram feitas para o passeio de aventura com foco na estrada Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph afirma que melhorou ainda o conforto da Tiger 1200 para viagens de longa distância. O motor ficou mais suave e refinado, graças a uma estratégia revista de seu equilíbrio, que melhora o conforto em todos os principais pontos de contato do piloto. O assento foi redesenhado com um perfil mais plano, proporcionando mais espaço para o piloto, reduzindo a fadiga em viagens mais longas. O assento mais baixo, acessório, que reduz a posição em dois centímetros para uma altura de 83 centímetros na GT Pro e de 85,5 centímetros na Rally Pro, foi projetado para ser mais confortável. Também foi introduzida uma alavanca de embreagem mais longa, dando mais espaço para os dedos para oferecer mais conforto, principalmente em viagens mais longas.

A Triumph aumentou a distância em relação ao solo nas curvas dos modelos 1200 GT Pro e GT Explorer, levantando as posições dos pedais e aproximando-os da moto. O novo recurso Active Preload Reduction, revelado em 2023, oferece ao mais confiança ao reduzir a pré-carga da suspensão traseira conforme a moto desacelera até parar, diminuindo a altura do assento em até dois centímetros – basta pressionar o botão Home por um segundo.

Triumph Tiger 1200 GT Pro Crédito: Triumph/Divulgação