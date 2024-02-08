Produção de motocicletas no país fecha o melhor resultado de janeiro em 10 anos

Produção de motocicletas em janeiro foi de 141.224 unidades Crédito: Shutterstock

O mês de janeiro de 2024 registrou o melhor resultado na produção de motocicletas desde 2014, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Segundo a entidade, 141.224 motocicletas foram produzidas em janeiro, no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Esse número é 14,9% maior que o registrado em janeiro de 2023 e 19,7% superior em comparação a dezembro. Para o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, os resultados do mês são em decorrência de vários fatores, entre eles o fim dos impactos da seca histórica que assolou a região onde está localizado o PIM, no final do ano passado, dificultando o acesso de insumos para a fabricação.

“Janeiro foi um mês bastante positivo, com mais dias úteis e sem os impactos da estiagem, o que permitiu com que as fabricantes trabalhassem em uma condição favorável. Com isso, a produção acompanhou o mercado, que segue aquecido”, explica.

Emplacamentos crescem

Os emplacamentos também tiveram alta: 29,7% em relação ao mesmo mês de 2023 e 8% comparado com dezembro. Ao todo, foram comercializadas 143.357 unidades no mês, o que representou o melhor desempenho para o período desde 2008, segundo a entidade. A média diária de vendas em janeiro foi de 6.516 unidades.

A street foi a categoria mais licenciada, com 58.423 unidades (52,8% das vendas), seguida da trail, com 20.681 unidades (18,7%), e em terceiro a motoneta, que teve 14.550 unidades emplacadas, representando um total de 13,2% do mercado no mês de janeiro.

Os modelos de baixa cilindrada foram os mais licenciados, com 119.879 unidades e 83,6% de participação do mercado. As motocicletas de média cilindrada responderam por 14,1% do mercado e as de alta cilindrada por 2,3%.