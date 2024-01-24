Vai comprar um carro seminovo? Saiba o que avaliar antes de fechar negócio

Facilidade de locomoção e mobilidade mais rápida são alguns dos fatores que chamam atenção na aquisição de um carro próprio. Entretanto, o valor das parcelas de um automóvel zero nem sempre cabe no orçamento. Uma alternativa segura e eficiente é investir nos modelos seminovos por um preço bem mais acessível. Mas atenção, esse processo de compra também exige muita atenção.

“O brasileiro troca de carro, em média, a cada cinco anos e uma das vantagens do carro seminovo é que os consumidores conseguem acessar um segmento superior de automóvel com o mesmo orçamento, ainda mais se considerarmos os valores praticados do zero quilômetro”, destaca o diretor de Customer Journey da Kavak Brasil, Guilherme Spinace.

Segundo Spinace, o carro seminovo tende a ser mais resiliente à desvalorização, especialmente quando consideramos que “todo carro zero quilômetro quando sai da concessionária já sofre uma perda grande, com uma depreciação de 20 a 25% em média”.

Mas antes de fechar qualquer negócio é preciso ficar atento a uma série de fatores, fazer uma pesquisa de campo e ainda entender as principais demandas para o seu veículo.

“Para quem vai comprar um automóvel é importante ter consciência de suas necessidades e aspirações na compra de um carro, avaliar a procedência, inspecionar se ele tem algum problema de estrutura, checar o valor do automóvel em relação ao mercado e estar atento aos serviços que a empresa oferece antes e depois da compra. Isso dá tranquilidade ao proprietário do veículo”, pontua o diretor.

De acordo com informações da OLX, empresa de comércio eletrônico, hoje, são mais de 800 veículos em diversas categorias disponíveis na plataforma.

“De forma geral, o preço do veículo é definido por marca, modelo, versão e ano. Numa segunda camada, se incorporam elementos como a quilometragem rodada, região e até cor do veículo. Por fim, temos uma terceira camada em que entram aspectos como: histórico de revisões e eventuais colisões e status de documentações e quitações”, avalia.

Já em relação às cores, as preferências variam conforme a época, regiões e mercados. Cores tradicionais, como branco, preto, prata e outros tons de cinza costumam ter ampla aceitação, pois são consideradas “neutras” e mais seguras para os consumidores.

Apesar disso, há demanda por cores mais vivas, como vermelho, azul e amarelo, que apesar de terem uma base de fãs mais específica, são menos populares em termos gerais.

Confira o ranking dos veículos mais procurados e vendidos na plataforma no Espírito Santo em 2023:

Cinco dicas para ficar de olho

Para o consultor automotivo Gabriel de Oliveira, o mais importante é ter paciência. Isso porque “quando se tem pressa o negócio pode acabar sendo mal feito e comprar um carro que não tem qualidade ou não se adequa às próprias necessidades”. Por isso, o especialista deu cinco dicas que considera fundamentais.