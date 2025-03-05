Yamaha Factor 150 chega às lojas com duas versões e preço a partir de R$ 17.690

Com 2,01 metros de comprimento, 75 centímetros de largura, 1,09 metro de altura e 1,32 metro de entre-eixos, o modelo está disponível em duas versões: a básica, por R$ 17.690, e a DX, por R$ 18.490 Crédito: Yamaha/Divulgação

Com a linha 2025 apresentada no final do ano passado, a Yamaha Factor 150 chega agora às concessionárias com alterações visuais, incluindo novo farol de leds. O painel digital ganhou um display LCD “Blackout”, com função “Eco” e indicador de marchas. A versão DX se diferencia por trazer luzes de posição integradas ao farol e componentes como rodas, para-lamas e spoiler do motor pintados. O propulsor da DX recebeu acabamento na cor preta.

O monocilíndrico flex de 150 cc da Factor 150 2025 entrega 12 cavalos de potência a 7.250 rpm e torque de 1,3 kgfm – uma pequena redução de 0,4 cavalos em relação ao modelo 2024, para atender às novas normas de emissões de poluentes do Promot 5, iniciado este ano.

Com 2,01 metros de comprimento, 75 centímetros de largura, 1,09 metro de altura e 1,32 metro de entre-eixos, o modelo está disponível em duas versões: a básica, por R$ 17.690, e a DX, por R$ 18.490. Na configuração de entrada, as cores disponíveis incluem Sports White (branco sólido), Red Hot (vermelho metálico) e Black Eclipse (preto sólido). Já a DX é oferecida nas tonalidades Matt Black (preto fosco), Racing Blue (azul metálico) e Midnight Black (preto metálico).

Expansão das inglesas

Desde 2019, as vendas da marca aumentaram 123%, com destaque para os mercados do Brasil, da Itália, do Japão, da Turquia, Hungria, Polônia, do México e da Índia, com dobro de faturamento Crédito: Divulgação

Em 2024, a Triumph atingiu um marco histórico, superando pela primeira vez a marca de 100 mil motocicletas vendidas, com um total de 134.635 unidades comercializadas globalmente. O número representa um crescimento de 64% em relação ao ano anterior. As vendas da marca se expandiram em todas as regiões, com destaque para a Índia, onde foram comercializadas 29.736 motocicletas, e para as Américas (Brasil, Canadá e Estados Unidos), que registrou um aumento de 44% em relação a 2023.

A Triumph observou ainda um crescimento de 33% em mercados de distribuidores, 30% na Ásia e 18% na Europa, que continuam sendo suas maiores regiões de atuação. É o quinto ano seguido em que a Triumph, fabricante e vendedora de motocicletas, peças, acessórios e vestuário em 68 países, atingindo recordes de emplacamentos.

Desde 2019, as vendas da marca aumentaram 123%, com destaque para os mercados do Brasil, da Itália, do Japão, da Turquia, Hungria, Polônia, do México e da Índia, com dobro de faturamento. Em 2025, é aguardada a chegada da nova Tiger Sport 800 em março, que estreará no segmento sport tourer. Também foram anunciadas edições especiais, como a Bobber TFC, as Bonneville Icon Editions e a Rocket 3 Evel Knievel Limited Edition.

Pequena notável

O pacote tecnológico inclui controle de tração, suspensão dianteira invertida do tipo SFF-BP e sistema de alerta de frenagem de emergência Crédito: Honda/Divulgação

A Honda acaba de apresentar no Japão a linha 2026 da CBR 250RR. A atualização da pequena esportiva preserva o motor bicilíndrico de 249 cilindradas, que entrega 42 cavalos a 13.500 rpm e torque de 2,5 kgfm a 10.750 rpm. Equipado com refrigeração líquida e câmbio de 6 marchas, o modelo apresenta consumo médio de 27,4 km/l. Sucesso no mercado japonês, a esportiva de baixa cilindrada é oferecida em outros mercados asiáticos.

A moto ganhou as novas opções de cores Matte Bullet Silver e Pearl Glare White, com a imagem tradicional da série CBR, e a tricolor Grand Prix Red. O pacote tecnológico inclui controle de tração, suspensão dianteira invertida do tipo SFF-BP e sistema de alerta de frenagem de emergência. Não há previsão de lançamento da CBR 250RR no mercado brasileiro.

Borracha estradeira

Quando o estilo é mais esportivo, eles aumentam o “feedback” à medida que a deformação do pneu aumenta, de modo a garantir maior precisão na direção, mais apoio lateral e melhor controle Crédito: Pirelli/Divulgação

A Pirelli apresenta o Diablo Powercruiser, a nova linha custom-touring de pneus de alta performance projetada para motocicletas custom, em especial para os modelos mais esportivos, como as baggers de alto desempenho, as club style e as power cruisers, que oferecem níveis notáveis de aceleração e diversão ao pilotar. O Diablo Powercruiser faz parte da família Diablo de pneus esportivos da Pirelli, dessa vez o aplicando ao campo da customização e o combinando com o senso de liberdade que caracteriza esse mundo.

Ele foi criado para atender às necessidades dessas motocicletas, que exigem pneus personalizados capazes de oferecer alta performance e esportividade, com o objetivo de se tornar a nova referência em seu segmento em termos de aderência e manuseio, mesmo em condições de piso molhado.

A gama Diablo Powercruiser é bastante articulada, tanto em termos de tecnologia de construção quanto de medidas, e inclui especificações radiais e convencionais com dimensões que variam de 100 milímetros a 260 milímetros. De acordo com a fabricante, cada medida é especificamente desenvolvida em termos de estrutura, materiais, compostos e design de perfil de acordo com a motocicleta a que se destina, adotando diferentes especificações e soluções.