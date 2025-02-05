Primeira scooter elétrica da Yamaha no Brasil chega as lojas este mês

O modelo tem dois modos de pilotagem, “STD” (padrão) e “Eco” (econômico), que podem ser selecionados no punho direito Crédito: Yamaha/Divulgação

A scooter Neo’s Connected, o primeiro modelo elétrico da Yamaha no Brasil, chega este mês às concessionárias, com preço sugerido de R$ 33.990 (além de frete e seguro de frete). A scooter elétrica produzida em Manaus (AM) tem um visual minimalista, com molduras emborrachadas que protegem de pequenos arranhões.

A nova scooter é alimentada por baterias de lítio e tem um motor elétrico montado no cubo da roda traseira. As baterias são removíveis e podem ser carregadas tanto no próprio modelo ou em casa, sempre em uma tomada de dois pinos. Podem ser carregadas de zero a 100% no período de nove horas.

Já para carregar de 20% a 80% são necessárias cinco horas. O modelo tem dois modos de pilotagem, “STD” (padrão) e “Eco” (econômico), que podem ser selecionados no punho direito. O “STD” oferece entrega total de potência, enquanto o “Eco” prioriza a economia de bateria.

Com duas baterias, a autonomia do primeiro modelo elétrico da Yamaha no Brasil é de até 71 quilômetros (pelo WMTC). A nova Neo’s Connected estará disponível nas cores e-Blue (azul fosco), e-Black (preto metálico) e e-White (branco metálico), sempre com as rodas pretas.

Preços mantidos

A clássica Speed 400 continua a ser comercializada a partir de R$ 29.990 e a Scrambler 400 X preserva o preço inicial de R$ 33.990 Crédito: Triumph/Divulgação

Em 2025, a Triumph manterá os preços das motocicletas T-Series de 400 cc na linha 2024. De acordo com a marca britânica, a decisão estratégica reflete o compromisso da marca de oferecer maior valor agregado e uma melhor relação custo/benefício aos clientes, para posicionar-se como referência no segmento premium de motocicletas.

A clássica Speed 400 continua a ser comercializada a partir de R$ 29.990 e a Scrambler 400 X preserva o preço inicial de R$ 33.990. As condições especiais de manutenção também continuarão as mesmas do lançamento: as duas primeiras revisões terão custo de R$ 100 cada. O intervalo de revisão de 16 mil quilômetros, de ambos os modelos.

As T-Series de 400 cc têm motor com 40 cavalos de potência, câmbio de 6 marchas, ABS, controle de tração comutável e iluminação full-led. Os esquemas de pintura de dois tons da Speed 400, cada um com um gráfico de tanque Triumph proeminente, refletem seu estilo roadster dinâmico, com as cores Carnival Red e Phantom Black disponíveis.

A Scrambler 400 X está tem dois esquemas de cores, cada um com a distinta faixa de tanque “Scrambler” e o emblema triangular da Triumph, com opções Matt Khaki Green, Phantom Black e Silver Ice.

Ajustes na “grandona”

A cruiser da marca alemã foi atualizada para atender às normas europeias de emissões Euro 5+ e ajustou alguns detalhes no visual Crédito: BMW/Divulgação

A linha 2025 da BMW R 18 foi apresentada na Europa, com novidades mecânicas e estéticas. A cruiser da marca alemã foi atualizada para atender às normas europeias de emissões Euro 5+ e ajustou alguns detalhes no visual. O motor boxer de dois cilindros contrapostos com 1.802 cm³ manteve a potência de 92 cavalos, mas o torque cresceu de 16,1 kgfm para 16,6 kgfm.

O modelo retrô trocou a antiga roda traseira de 16 polegadas por uma de 18 polegadas, com aro redesenhado, agora com sete raios duplos. As rodas são de alumínio fundido com polimento brilhante. A antiga combinação de rodas raiadas de 19 e 16 polegadas continua como opcional.

A saída do escapamento, o tanque de combustível e as carenagens dos cinco diferentes modelos da linha R 18 foram redesenhadas. O banco tem agora espuma dez milímetros mais espessa e com novo desenho. Novos pacotes de opcionais incluem pintura de detalhes em preto, como motor e sistema de escape.

Volta das férias

Os cuidados com a conservação devem ir além da estética para garantir mais segurança e tranquilidade para as próximas viagens e para o cotidiano Crédito: Divulgação

Após viagens longas na estrada, seja para regiões de praia ou campo, é importante fazer a revisão em uma oficina de confiança para assegurar o bom funcionamento de todos os sistemas da motocicleta. Mesmo para quem deixou a moto parada, é preciso garantir que o veículo está pronto e revisado para os desafios enfrentados no dia a dia.

“O período pós-férias é uma boa oportunidade para fazer um check-up geral na motocicleta. Os cuidados com a conservação devem ir além da estética para garantir mais segurança e tranquilidade para as próximas viagens e para o cotidiano”, afirma Caio Freitas, engenheiro de aplicações da multinacional francesa de lubrificantes Motul, que relacionou oito erros comuns de manutenção nas motocicletas.