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Taxas na Europa

Tesla e BMW processam UE e se juntam a montadoras da China por tarifas sobre veículos elétricos

A UE impôs tarifas de até 45% sobre os elétricos chineses, mas os Tesla fabricados na China tiveram taxação adicional de 7,8% e os alemães receberam acréscimo de 20,7%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 jan 2025 às 05:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 05:00

Tesla, carro elétrico
Modelos da Tesla fabricados na China foram atingidos com uma taxa adicional de 7,8% Crédito: Shutterstock
A Tesla e a BMW, gigantes montadoras dos Estados Unidos e Alemanha, entraram com ações no Tribunal Geral da União Europeia (UE) e se juntam a BYD, Geely e SAIC - fabricantes de automóveis da China - que se opõem ao bloco por conta de tarifas em veículos elétricos.
Anteriormente, a UE impôs tarifas de até 45% sobre os carros elétricos chineses, mas os modelos da Tesla fabricados no país foram atingidos com uma taxa adicional de 7,8%, enquanto os alemães receberam acréscimo de 20,7%.
Um porta-voz da BMW disse que a empresa se opõe às tarifas de importação e afirmou que elas não fortalecem a competitividade dos grupos automobilísticos europeus.
"Pelo contrário, as tarifas compensatórias prejudicam o modelo de negócios das empresas globalmente ativas, limitam o fornecimento de carros elétricos para os clientes europeus e, portanto, podem até desacelerar a descarbonização no setor de transporte," diz.
O porta-voz da Comissão Europeia, Olof Gill, pontuou que a UE permanece totalmente aberta a encontrar uma solução, mas que precisa abordar "o claro exemplo de concorrência desleal identificado".

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