De carro futurista a sistemas de IA: veja novidades automotivas apresentadas na CES 2025

O Aptera, modelo elétrico movido a energia solar, foi uma das novidades apresentadas na CES 2025 Crédito: Aptera/Divulgação

Direção autônoma, carro movido a energia solar e até sistemas capazes de identificar as emoções do condutor… essas são algumas das novidades que estão sendo exibidas na edição 2025 da Consumer Electronics Show (CES). Sediado em Las Vegas, nos Estados Unidos, o evento termina nesta sexta (10) e é considerado a maior feira de eletroeletrônicos do mundo.

Designs futuristas e soluções integradas à Inteligência Artificial (IA) têm sido duas constantes ao longo da CES 2025, onde empresas do mercado automotivo – e outras do ramo de tecnologia – estão apresentando ideias inovadoras e tecnológicas para o setor. Algumas, inclusive, prometem o início da produção de unidades ainda este ano, segundo O Globo

A Honda, por exemplo, foi uma das protagonistas do evento ao apresentar o conceito inédito de dois carros elétricos com direção autônoma e maior eficiência energética, que utilizam menos peças. Os veículos, que farão parte da Série 0, vão contar com sistema operacional próprio, acompanhado de recursos de IA.

Os dois modelos elétricos com direção autônoma apresentados pela Honda na CES 2025 Crédito: Honda/Divulgação

A empresa, que anunciou recentemente planos para uma fusão com a Nissan , pretende lançar outros cinco modelos elétricos conectados até 2030, visando ampliar a atuação no mercado internacional e expandir a Afeela – empresa fruto da parceria entre a montadora japonesa com a Sony e a Qualcomm. A Honda, inclusive, confirmou durante o evento a produção do modelo Afeela 1, que conta com funções de condução autônoma, sistema de entretenimento com motor de jogo da Epic Games, o assistente pessoal Afeela Voice Assistant, entre outras tecnologias.

Confira outras novidades que foram destaque durante a CES 2025:

Inteligência artificial e soluções de assistência

Display holográfico no para-brisa foi uma das inovações apresentadas pela Hyundai na CES 2025 Crédito: S.J.HONG/Hyundai Mobis

A Hyundai levou para a feira o conceito de "Human Techs", que consiste na utilização de novas tecnologias alimentadas por IA nos veículos elétricos da marca.

Durante a CES 2025, foram apresentadas três dessas tecnologias, focadas na experiência humana: uma tela holográfica para o para-brisa, que mostra informações sem atrapalhar a condução; a M.Brain, que monitora se o motorista está sonolento ou desatento, por exemplo, via ondas cerebrais; e um sistema de iluminação interior centrado no usuário.

A aplicação dessas tecnologias nos modelos é possível graças ao processador automotivo Exynos Auto V920, da Samsung. Aposta da marca de tecnologia sul-coreana, o chip tem previsão para ser produzido em massa este ano e será usado na próxima geração de sistemas de veículos da Hyundai.

Outro exemplo da utilização de tecnologia para auxiliar os motoristas foi a novidade da startup inDJ, que apresentou um sistema que analisa de forma contínua o estado emocional dos motoristas e passageiros. Trata-se de um “assistente", alimentado por IA e capaz de analisar em tempo real as emoções por meio de um conjunto de sensores externos e internos.

Segundo a inDJ, o sistema tem como finalidade proporcionar uma experiência mais segura, personalizada e responsiva.

Pensando na segurança dos motoristas e passageiros, a LG também anunciou durante a CES um sistema de monitoramento que, utilizando um chip habilitado com IA, possibilita análises em tempo real de vídeos capturados por câmeras instaladas no veículo. A tecnologia é capaz de reconhecer objetos na estrada e até mesmo detectar movimentos dos olhos e da cabeça do motorista.

Também presente no evento, a BMW anunciou que vai dar início à produção em massa da plataforma iDrive. O painel, que tem formato de trapézio e é exibido no painel da frente dos veículos, contará com soluções assistivas para os motoristas.

“Mobilidade solar”

Segundo a Aptera, o modelo é capaz de rodar mais de 60 quilômetros por dia somente com luz solar Crédito: Aptera/Divulgação

Uma das novidades que mais chamou a atenção na feira foi o veículo elétrico conectado e movido a energia solar da Aptera. O modelo possui design aerodinâmico e parece contar com um alto nível de interesse por parte do mercado, tendo em vista que a montadora diz já ter recebido encomenda de quase 50 mil veículos, com um retorno potencial de US$ 1,7 bilhão.

Segundo a empresa, o veículo é capaz de gerar mais de 600 quilômetros de alcance com apenas uma carga elétrica de menos de uma hora, além de poder rodar mais de 60 quilômetros por dia somente com luz solar.

Com formato aerodinâmico, construção leve e painéis solares integrados, o Aptera é equipado com recursos de conectividade, incluindo atualizações remotas para otimizar tanto o software quanto o desempenho do veículo.

Soluções agrícolas e acessibilidade

Modelo autônomo para ambientes controlados foi uma das novidades apresentadas pela Suzuki, em parceria com a startup Glydways Crédito: Suzuki/Divulgação

Em sua estreia na CES, a Suzuki levou para a feira veículos que utilizam tecnologia de condução autônoma e IA, voltados para o uso agrícola, industrial e soluções de mobilidade para PcD.

A empresa também apresentou a versão mais recente do veículo autônomo que foi projetado em parceria com a startup Glydways. O modelo é voltado para o transporte de pessoas em ambientes controlados e espaços dedicados em grandes complexos, mas a intenção é adaptá-lo futuramente para ser usado em cidades.

Carro voador

Outro modelo apresentado durante a CES 2025 foi o eVTOL (aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica) da Aeroht, subsidiária da Xpeng. Chamado de Land Aircraft Carrier, o projeto inclui um carro elétrico robusto com quatro lugares e um veículo voador, que é transportado no bagageiro.