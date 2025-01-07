CES 2025: as tendências no maior evento de tecnologia do mundo

A CES 2025 (Consumer Electronics Show) em Las Vegas, nos Estados Unidos, se reafirma como o principal palco mundial para as inovações tecnológicas que vão moldar nosso futuro. Durante a sessão exclusiva para mídia "Tech Trends to Watch 2025", o futurista Brian Comiskey e a VP de Marketing da CTA, Melissa Harrison, destacaram as principais tendências que prometem transformar mercados e comportamentos em áreas como consumo, energia, mobilidade e segurança.



Mudanças demográficas e consumo da Geração Z

A Geração Z, que agora constitui 32% da população global, é a maior geração digital nativa da história. Com 60% adotando rapidamente novas tecnologias, esses jovens possuem em média 13 dispositivos tecnológicos em suas residências. Além disso, 2,5 vezes mais propensos a comprarem produtos sustentáveis, eles impulsionam a demanda por soluções que alinhem inovações tecnológicas a valores ambientais.

Exemplo: ferramentas de "virtual try-on" utilizam IA para personalizar experiências de compra e reduzir taxas de devolução, tornando o consumo mais eficiente e sustentável.

Experiência de compra com IA

O mercado de IA no varejo é estimado em US$ 7 bilhões, com 64% dos consumidores nos EUA usando ferramentas de IA para compras online. A personalização, possibilitada por soluções geradas por IA, aumenta em 40% as chances de aquisição de produtos.

Tecnologias como assistentes virtuais e plataformas de recomendação estão se integrando ao dia a dia, criando experiências de compra únicas e sem fricções.

Coexistência digital

Atualmente, 93% dos adultos americanos já estão familiarizados com a IA generativa, e 61% utilizam ferramentas de IA no trabalho. Entre os destaques desse avanço estão os agentes de IA da Chatbase, que automatizam tarefas e aumentam a produtividade; os digital twins da Nvidia, como o Earth 2, usados para previsões e monitoramento de padrões climáticos; e os robôs humanoides da Enchanted Tools, especializada em robôs humanoides projetados para tarefas que envolvem logística, varejo e até cuidados pessoais.

Transição energética

Estamos vivenciando uma nova transição energética: do uso de combustíveis fósseis para fontes de energia zero carbono, como solar e hidrogênio verde. Empresas como Panasonic e Haus.me apresentam soluções que combinam inovação e sustentabilidade, como casas totalmente autossuficientes e baterias com maior eficiência.

Inovação em mobilidade e autonomia

Veículos elétricos, autônomos e conectados continuam sendo um pilar das tendências do CES. Empresas como Waymo e BYD estão expandindo seus limites em autonomia e eletrificação, enquanto soluções de micromobilidade, como bicicletas elétricas da AIMA, apontam para um futuro mais conectado e eficiente.

Carros elétricos Crédito: Shutterstock

Nos setores industrial e agrícola, avanços como os da Volvo Group e Caterpillar estão trazendo maior automação e conectividade para construção e logística.

Direitos Humanos

A interseção entre tecnologia e direitos humanos se destaca na área de direitos humanos. Desde soluções para segurança alimentar até melhorias em saúde mental e acessibilidade, a tecnologia está sendo usada para promover comunidades mais resilientes. Em 2024, a ONU adicionou o acesso à tecnologia como uma ferramenta essencial para garantir segurança e direitos humanos, reforçando a importância da inovação nesse contexto.

Exemplos incluem robôs humanoides para apoio em logística e saúde, além de sensores que garantem um gerenciamento de energia mais eficiente.

Comunidade conectada

A CES 2025 mostrou como as tecnologias de áudio, vídeo e gaming estão transformando o consumo de conteúdo e cultura. O crescimento de plataformas de áudio digital e podcasts expande as possibilidades de entretenimento e educação, enquanto o avanço no streaming oferece experiências mais personalizadas, com maior integração de IA para sugestões de conteúdo. Um destaque é o caso do Netflix, que agora também oferece streaming de esportes, refletindo a evolução das estratégias de mercado para atender às novas demandas dos consumidores. No mundo dos games, a combinação de realidade virtual e aumentada está redefinindo a interatividade, criando espaços imersivos que aproximam o jogador da narrativa. Essas inovações destacam como áudio, vídeo e gaming se tornaram pilares culturais da era digital.

Longevidade e melhor qualidade de vida

A longevidade ganhou destaque na CES 2025, com inovações que abordam diferentes aspectos do bem-estar e da qualidade de vida. Tecnologias como GLP-1s, medicamentos inovadores que regulam hormônios para controlar peso e diabetes, foram consideradas um dos avanços mais significativos da década, ao lado da Inteligência Artificial. Dispositivos como o BPM Pro 2 da Withings oferecem soluções eficazes para monitoramento de saúde, enquanto o Browmagic da L'Oréal destaca como a beleza pode ser integrada ao bem-estar, promovendo a confiança por meio da tecnologia. Empresas como a Glidance desenvolvem soluções de acessibilidade que tornam a tecnologia mais inclusiva, e a Nutrix lidera com inovações em monitoramento de saúde mental, ajudando a prevenir condições psicológicas e a melhorar a qualidade de vida.

Conclusão

As "Tech Trends to Watch 2025" destacam um ano marcado pela convergência de sustentabilidade, personalização e avanços tecnológicos. Brian Comiskey e Melissa Harrison encerraram destacando suas previsões para o futuro, com ênfase no impacto transformador da computação quântica e em inovações centradas no ser humano.