Venda de carros importados cresceu 141% em 2024, diz Abeifa

No Brasil, BYD foi a líder de emplacamentos entre importados da Abeifa Crédito: BYD/Divulgação

As vendas de importados cresceram 141,1% em relação ao ano anterior, segundo informações da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa). De janeiro a dezembro de 2024, foram vendidas 104.729 unidades contra 43.431 unidades emplacadas no mesmo período em 2023.

“Trata-se de um percentual muito benéfico aos consumidores e ao setor automotivo brasileiro, pois a presença de veículos importados, com suas tecnologias up-to-date, beneficiam os compradores e incentivam os fabricantes locais no processo de atualização de seus produtos”, analisa Marcelo Godoy, presidente da Abeifa.

As 10 marcas filiadas à Abeifa disponibilizaram nesta semana os dados de suas vendas no ano de 2024. Juntas, Aston Martin, BYD, Jac Motors, Jaguar, Kia, Land Rover, McLaren, Porsche, Suzuki e Volvo venderam 12.479 veículos em dezembro do ano passado, registrando uma alta de 21,6% em relação ao mês de novembro, quando foram comercializadas 10.262 unidades. Comparado a dezembro de 2023, o aumento é ainda maior: 49,4%, passando de 12.479 para 8.352 veículos vendidos.

Entretanto, apesar do bom desempenho geral, quatro marcas apresentaram quedas em suas vendas. Aston Martin, Jaguar, Land Rover e McLaren, sendo que esta última acumula o pior desempenho no ano. Conhecida por seus supercarros, a marca, em comparação com 2023, teve uma baixa de 19,5% nos emplacamentos, passando de 41 para 33 carros vendidos no ano passado.

O destaque positivo fica por conta dos veículos elétricos, que bateram recorde de emplacamento. Os 94.930 veículos eletrificados das afiliadas representam 53,2% dos veículos eletrificados comercializados no mercado interno, que, atualmente, totalizam 178.430 unidades.

Dentre as associadas o maior índice foi da chinesa BYD, que vendeu 76.810 veículos em 2024, representando 73.24% do mercado entre os modelos importados e 5,25% (ocupando a oitava posição entre as maiores montadoras do país) quando são incluídas vendas gerais, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No último dezembro, as associadas à Abeifa registraram 12.479 unidades licenciadas (somando importados e produção nacional), representando 5,1% do mercado total de automóveis e comerciais leves, que contabilizou 243.690 unidades no período. Ao longo de 2024, foram emplacadas 104.729 unidades pelas associadas, o equivalente a uma participação de 4,2% no total de 2.484.721 veículos comercializados no mercado interno brasileiro.

