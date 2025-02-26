Watts anuncia lançamento de três motos; uma delas é a primeira trail elétrica do país

Apresentada em junho do ano passado, a moto estava sendo muito aguardada pelos consumidores, e a lista de interessados já passava de mil pedidos Crédito: Watts/Divulgação

A Watts, fabricante paulista de motos elétricas com fábrica em Manaus (AM), anuncia três novos lançamentos: W-Trail, a primeira moto elétrica nacional da categoria trail, e as mini scooters WS50 e a W5. A W-Trail tem potência máxima de 12 mil watts e torque de 38,7 kgfm. A bateria de lítio de 72V e 58Ah proporciona autonomia de até cem quilômetros e pode ser recarregada em estações de carros elétricos em até três horas, além da opção de carregamento em tomadas convencionais.

Apresentada em junho do ano passado, a moto estava sendo muito aguardada pelos consumidores, e a lista de interessados já passava de mil pedidos. Segundo a Watts, a W-Trail é muito versátil, robusta e confortável para trafegar sobre qualquer terreno. Já as mini scooters WS50 e a W5 não precisam ser emplacadas e nem exigem que o condutor tenha CNH.

A WS50, um autopropelido robusto com design similar ao de uma moto, atinge velocidade de até 32 km/h, com motor de mil watts. Oferece autonomia de até 50 quilômetros por bateria, com a possibilidade de utilizar duas baterias simultaneamente. Já a W5, com design compacto e guidão retrátil, é ideal para curtas distâncias e ciclovias. O motor de 600W permite alcançar até 32 km/h, com autonomia de até 25 quilômetros.

Preparando o terreno

A Moto Morini apresentará, daqui a três meses, a Seiemmezzo 650 no Festival Interlagos Crédito: Moto Morini/Divulgação

A marca italiana Moto Morini se prepara para sua chegada ao Brasil com uma novidade. Faltando cem dias para a apresentação oficial dos modelos X-Cape 650, Seiemmezzo 650 e Calibro 700 no Festival Interlagos – de 29 de maio a 1º de junho, em São Paulo –, a fabricante lança o “Família Moto Morini”, um concierge digital com inteligência artificial (IA). A iniciativa foi desenvolvida para aproximar a marca de sua comunidade e oferecer um serviço personalizado aos motociclistas.

Disponível como um “chatbot” no WhatsApp, o “Família Moto Morini” funcionará como um assistente virtual, fornecendo desde recomendações de restaurantes e vinhos que remetam ao mundo do motociclismo até informações técnicas sobre os modelos da marca, sobre manutenção, peças e personalizações. Os interessados podem acessar o serviço diretamente pelo Whatsapp, enviando uma mensagem para o número oficial da Moto Morini ou acessando o site da marca (https://motomorini.com.br).

Dobrou

O avanço foi impulsionado pela crescente demanda por modelos de 400 cilindradas, como as T-Series, que inclui a Speed 400 e a Scrambler 400X Crédito: Divulgação

A Triumph Motorcycles Brasil registrou um impressionante aumento em sua produção em 2024, atingindo a marca de mais de 13.500 unidades fabricadas – um crescimento substancial em comparação às 6.900 motos produzidas no ano anterior. Esse aumento dobrou a produção da empresa e é especialmente relevante, pois marca o primeiro ano da implementação do segundo turno na fábrica em Manaus (AM), fazendo crescer consideravelmente a capacidade de produção da empresa.

O avanço foi impulsionado pela crescente demanda por modelos de 400 cilindradas, como as T-Series, que inclui a Speed 400 e a Scrambler 400X. A Triumph também se beneficiou com o lançamento de modelos de alta cilindrada, como a exclusiva Tiger 1200 Black Edition.

Novos quadriciclos

Os novos modelos Tactic já estão disponíveis na rede de concessionárias Suzuki em todo o Brasil Crédito: Hisun/Divulgação

A Hisun, marca chinesa de quadriciclos e UTVs representada no Brasil pelo grupo J.Toledo/JTZ Motos, apresenta dois novos modelos de quadriciclos 4x4: o Tactic 750 e o Tactic 550. As novidades reforçam a família Tactic, que já conta com o modelo 400i. Desenvolvidos para oferecer mais performance, conforto e robustez, os novos modelos prometem atender tanto aos apaixonados por aventura em trilhas quanto aos profissionais que buscam veículos de alto desempenho em terrenos exigentes, como trabalhos em áreas rurais.