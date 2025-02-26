Watts anuncia lançamento de três motos; uma delas é a primeira trail elétrica do país

A Watts, fabricante paulista de motos elétricas com fábrica em Manaus (AM), anuncia três novos lançamentos: W-Trail, a primeira moto elétrica nacional da categoria trail, e as mini scooters WS50 e a W5. A W-Trail tem potência máxima de 12 mil watts e torque de 38,7 kgfm. A bateria de lítio de 72V e 58Ah proporciona autonomia de até cem quilômetros e pode ser recarregada em estações de carros elétricos em até três horas, além da opção de carregamento em tomadas convencionais.
Apresentada em junho do ano passado, a moto estava sendo muito aguardada pelos consumidores, e a lista de interessados já passava de mil pedidos. Segundo a Watts, a W-Trail é muito versátil, robusta e confortável para trafegar sobre qualquer terreno. Já as mini scooters WS50 e a W5 não precisam ser emplacadas e nem exigem que o condutor tenha CNH.
A WS50, um autopropelido robusto com design similar ao de uma moto, atinge velocidade de até 32 km/h, com motor de mil watts. Oferece autonomia de até 50 quilômetros por bateria, com a possibilidade de utilizar duas baterias simultaneamente. Já a W5, com design compacto e guidão retrátil, é ideal para curtas distâncias e ciclovias. O motor de 600W permite alcançar até 32 km/h, com autonomia de até 25 quilômetros.
Preparando o terreno
A marca italiana Moto Morini se prepara para sua chegada ao Brasil com uma novidade. Faltando cem dias para a apresentação oficial dos modelos X-Cape 650, Seiemmezzo 650 e Calibro 700 no Festival Interlagos – de 29 de maio a 1º de junho, em São Paulo –, a fabricante lança o “Família Moto Morini”, um concierge digital com inteligência artificial (IA). A iniciativa foi desenvolvida para aproximar a marca de sua comunidade e oferecer um serviço personalizado aos motociclistas.
Disponível como um “chatbot” no WhatsApp, o “Família Moto Morini” funcionará como um assistente virtual, fornecendo desde recomendações de restaurantes e vinhos que remetam ao mundo do motociclismo até informações técnicas sobre os modelos da marca, sobre manutenção, peças e personalizações. Os interessados podem acessar o serviço diretamente pelo Whatsapp, enviando uma mensagem para o número oficial da Moto Morini ou acessando o site da marca (https://motomorini.com.br).
Dobrou
A Triumph Motorcycles Brasil registrou um impressionante aumento em sua produção em 2024, atingindo a marca de mais de 13.500 unidades fabricadas – um crescimento substancial em comparação às 6.900 motos produzidas no ano anterior. Esse aumento dobrou a produção da empresa e é especialmente relevante, pois marca o primeiro ano da implementação do segundo turno na fábrica em Manaus (AM), fazendo crescer consideravelmente a capacidade de produção da empresa.
O avanço foi impulsionado pela crescente demanda por modelos de 400 cilindradas, como as T-Series, que inclui a Speed 400 e a Scrambler 400X. A Triumph também se beneficiou com o lançamento de modelos de alta cilindrada, como a exclusiva Tiger 1200 Black Edition.
Novos quadriciclos
A Hisun, marca chinesa de quadriciclos e UTVs representada no Brasil pelo grupo J.Toledo/JTZ Motos, apresenta dois novos modelos de quadriciclos 4x4: o Tactic 750 e o Tactic 550. As novidades reforçam a família Tactic, que já conta com o modelo 400i. Desenvolvidos para oferecer mais performance, conforto e robustez, os novos modelos prometem atender tanto aos apaixonados por aventura em trilhas quanto aos profissionais que buscam veículos de alto desempenho em terrenos exigentes, como trabalhos em áreas rurais.
Com rack dianteiro e traseiro com “hand grabs” e guincho elétrico para facilitar situações de resgate e remoção em terrenos difíceis, os novos modelos Tactic já estão disponíveis na rede de concessionárias Suzuki em todo o Brasil. Os preços sugeridos são de R$ 74.150 na versão 750 Camo, R$ 73.520 na 750 verde, R$ 68.520 na 550 Camo e R$ 67.855 na 550 laranja.