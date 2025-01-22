BMW alcança melhor resultado de vendas da marca em 2024

O principal argumento para o desempenho bem-sucedido em 2024 foi a introdução no mercado de novos modelos Crédito: BMW/Divulgação

Após vender 210.408 motos em 2024, a BMW Motorrad alcançou o maior resultado de sua história. A Alemanha continua sendo o maior mercado e representa uma parcela significativa do recorde de vendas da BMW Motorrad, com bons resultados também nas regiões da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia e América Latina.

O principal argumento para o desempenho bem-sucedido em 2024 foi a introdução no mercado de novos modelos, como a M 1000 XR e a S 1000 XR, os novos modelos F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure, as motos Heritage R 12 e R 12 NineT e as de turismo de aventura R 1300 GS e GS Adventure.

“Com o maior resultado de vendas na história da empresa, a BMW Motorrad reivindica notavelmente o primeiro lugar no segmento global de motocicletas premium. A empresa está bem-posicionada para o futuro, e por isso encaro o ano de 2025 com uma perspectiva muito positiva”, comemora Markus Flasch, presidente da BMW Motorrad.

Chega em junho

A Moto Morini planeja começar sua operação no Brasil em junho, quando as quatro primeiras concessionárias nacionais serão inauguradas Crédito: Moto Morini/Divulgação

A Moto Morini planeja começar sua operação no Brasil em junho, quando as quatro primeiras concessionárias nacionais serão inauguradas, nas cidades de São Paulo, Campinas, Brasília e Recife. Inicialmente, serão comercializados três modelos: a adventure touring X-Cape 650 cc, a Seiemezzo 650 cc, disponível nas versões street e scrambler, e a custom Calibro 700 cc.

Os preços ainda não foram divulgados. Segundo a marca italiana, as concessionárias seguirão o modelo 3S (Sales, Service and Spare Parts), oferecendo vendas, serviços e peças de reposição. Em 2018, a Moto Morini foi comprada pelo grupo chinês Zhongneng, e sua produção atual é feita em Taizhou, na China.

Nos próximos três anos, a marca pretende investir mais de R$ 250 milhões no Brasil, destinados à estruturação da cadeia produtiva, incluindo uma linha de montagem em CKD na Zona Franca de Manaus.

Borracha estradeira

Seu composto de borracha com sílica, presente tanto nos pneus dianteiros quanto nos traseiros, potencializa o controle e a estabilidade Crédito: Michelin Road/Divulgação

O novo pneu Michelin Road W GT foi desenvolvido exclusivamente para a Honda Gold Wing, um dos ícones do motociclismo de turismo. Segundo a fabricante, o Road W GT tem a tecnologia Michelin Water Sipe, que adiciona sulcos específicos ao pneu dianteiro para melhorar o escoamento de água em pistas molhadas, garantindo maior aderência e estabilidade.

Seu composto de borracha com sílica, presente tanto nos pneus dianteiros quanto nos traseiros, potencializa o controle e a estabilidade, mesmo em condições de chuva intensa. Outro diferencial do Road W GT é sua carcaça radial com três camadas, aprimorada para proteção contra furos.

A estrutura reforçada conta com a tecnologia Aramid Shield, que reduz a deformação da carcaça e favorece mais controle e dirigibilidade. As lonas de cima com fios de fibra de aramida também reduzem o peso. O novo modelo está disponível em três dimensões, compatíveis com a maioria das versões da Honda Gold Wing: 130/70 R 18 M/C 63H (dianteiro), 180/60 R 16 M/C 74H (traseiro) e 200/55 R 16 M/C 77H (traseiro).

Para pegar a estrada de moto

Pegar a estrada de moto, no entanto, requer cuidados específicos, ainda mais em períodos de férias, nos quais as rodovias registram maior movimentação Crédito: Divulgação

Apesar da prevalência em deslocamentos urbanos, o número de motocicletas em viagens de longas distâncias tem crescido, como reflexo da ampliação da frota nacional, que chegou a 34 milhões, e do aumento no número de habilitados para dirigi-las, mais de 39 milhões de pessoas, segundo a Secretaria Nacional do Trânsito.

Pegar a estrada de moto, no entanto, requer cuidados específicos, ainda mais em períodos de férias, nos quais as rodovias registram maior movimentação. A fabricante de lubrificantes Mobil relaciona cinco dicas para isso:

1) Verificar o funcionamento dos freios:

Para a verificação, basta fazer um teste prático: empurrar a moto vagarosamente e acionar os freios. Ambos (dianteiro e traseiro) devem responder de maneira firme e imediata. Certificar-se de que o nível do fluido de freio está adequado e dentro do intervalo recomendado pelo fabricante.

2) Checar o nível de óleo no motor e completá-lo, se necessário

Para fazer a checagem, posicionar a moto em terreno plano e aguardar o motor esfriar. Depois, utilizar a vareta ou o visor de inspeção e verificar o nível do óleo, que deve sempre estar entre as marcações “mínimo” e “máximo”. Completar com o tipo de óleo especificado no manual. Não é indicado misturar óleos de marcas ou especificações diferentes.

3) Conferir a vida útil do pneu de acordo com o TWI

Procurar na lateral do pneu pela marcação, geralmente, um triângulo, da sigla “TWI”. Esse símbolo aponta para pequenas saliências no sulco do pneu. Se o nível do pneu estiver alinhado ou abaixo dessa marca, é hora de fazer a troca. Vale lembrar também de dar atenção à calibragem.

4) Não esquecer de olhar o combustível – principalmente em motos sem marcador

Abrir o tanque e visualizar o nível de combustível. Se a moto tem torneira reserva, checar se está na posição correta. A dica para viagens longas é planejar os reabastecimentos, conhecendo a autonomia da moto e identificando os postos de combustível no percurso.