BMW alcança melhor resultado de vendas da marca em 2024

Após vender 210.408 motos em 2024, a BMW Motorrad alcançou o maior resultado de sua história. A Alemanha continua sendo o maior mercado e representa uma parcela significativa do recorde de vendas da BMW Motorrad, com bons resultados também nas regiões da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia e América Latina.
O principal argumento para o desempenho bem-sucedido em 2024 foi a introdução no mercado de novos modelos, como a M 1000 XR e a S 1000 XR, os novos modelos F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure, as motos Heritage R 12 e R 12 NineT e as de turismo de aventura R 1300 GS e GS Adventure.
“Com o maior resultado de vendas na história da empresa, a BMW Motorrad reivindica notavelmente o primeiro lugar no segmento global de motocicletas premium. A empresa está bem-posicionada para o futuro, e por isso encaro o ano de 2025 com uma perspectiva muito positiva”, comemora Markus Flasch, presidente da BMW Motorrad.
Chega em junho
A Moto Morini planeja começar sua operação no Brasil em junho, quando as quatro primeiras concessionárias nacionais serão inauguradas, nas cidades de São Paulo, Campinas, Brasília e Recife. Inicialmente, serão comercializados três modelos: a adventure touring X-Cape 650 cc, a Seiemezzo 650 cc, disponível nas versões street e scrambler, e a custom Calibro 700 cc.
Os preços ainda não foram divulgados. Segundo a marca italiana, as concessionárias seguirão o modelo 3S (Sales, Service and Spare Parts), oferecendo vendas, serviços e peças de reposição. Em 2018, a Moto Morini foi comprada pelo grupo chinês Zhongneng, e sua produção atual é feita em Taizhou, na China.
Nos próximos três anos, a marca pretende investir mais de R$ 250 milhões no Brasil, destinados à estruturação da cadeia produtiva, incluindo uma linha de montagem em CKD na Zona Franca de Manaus.
Borracha estradeira
O novo pneu Michelin Road W GT foi desenvolvido exclusivamente para a Honda Gold Wing, um dos ícones do motociclismo de turismo. Segundo a fabricante, o Road W GT tem a tecnologia Michelin Water Sipe, que adiciona sulcos específicos ao pneu dianteiro para melhorar o escoamento de água em pistas molhadas, garantindo maior aderência e estabilidade.
Seu composto de borracha com sílica, presente tanto nos pneus dianteiros quanto nos traseiros, potencializa o controle e a estabilidade, mesmo em condições de chuva intensa. Outro diferencial do Road W GT é sua carcaça radial com três camadas, aprimorada para proteção contra furos.
A estrutura reforçada conta com a tecnologia Aramid Shield, que reduz a deformação da carcaça e favorece mais controle e dirigibilidade. As lonas de cima com fios de fibra de aramida também reduzem o peso. O novo modelo está disponível em três dimensões, compatíveis com a maioria das versões da Honda Gold Wing: 130/70 R 18 M/C 63H (dianteiro), 180/60 R 16 M/C 74H (traseiro) e 200/55 R 16 M/C 77H (traseiro).
Para pegar a estrada de moto
Apesar da prevalência em deslocamentos urbanos, o número de motocicletas em viagens de longas distâncias tem crescido, como reflexo da ampliação da frota nacional, que chegou a 34 milhões, e do aumento no número de habilitados para dirigi-las, mais de 39 milhões de pessoas, segundo a Secretaria Nacional do Trânsito.
Pegar a estrada de moto, no entanto, requer cuidados específicos, ainda mais em períodos de férias, nos quais as rodovias registram maior movimentação. A fabricante de lubrificantes Mobil relaciona cinco dicas para isso:
1) Verificar o funcionamento dos freios:
Para a verificação, basta fazer um teste prático: empurrar a moto vagarosamente e acionar os freios. Ambos (dianteiro e traseiro) devem responder de maneira firme e imediata. Certificar-se de que o nível do fluido de freio está adequado e dentro do intervalo recomendado pelo fabricante.
Para a verificação, basta fazer um teste prático: empurrar a moto vagarosamente e acionar os freios. Ambos (dianteiro e traseiro) devem responder de maneira firme e imediata. Certificar-se de que o nível do fluido de freio está adequado e dentro do intervalo recomendado pelo fabricante.
2) Checar o nível de óleo no motor e completá-lo, se necessário
Para fazer a checagem, posicionar a moto em terreno plano e aguardar o motor esfriar. Depois, utilizar a vareta ou o visor de inspeção e verificar o nível do óleo, que deve sempre estar entre as marcações “mínimo” e “máximo”. Completar com o tipo de óleo especificado no manual. Não é indicado misturar óleos de marcas ou especificações diferentes.
Para fazer a checagem, posicionar a moto em terreno plano e aguardar o motor esfriar. Depois, utilizar a vareta ou o visor de inspeção e verificar o nível do óleo, que deve sempre estar entre as marcações “mínimo” e “máximo”. Completar com o tipo de óleo especificado no manual. Não é indicado misturar óleos de marcas ou especificações diferentes.
3) Conferir a vida útil do pneu de acordo com o TWI
Procurar na lateral do pneu pela marcação, geralmente, um triângulo, da sigla “TWI”. Esse símbolo aponta para pequenas saliências no sulco do pneu. Se o nível do pneu estiver alinhado ou abaixo dessa marca, é hora de fazer a troca. Vale lembrar também de dar atenção à calibragem.
Procurar na lateral do pneu pela marcação, geralmente, um triângulo, da sigla “TWI”. Esse símbolo aponta para pequenas saliências no sulco do pneu. Se o nível do pneu estiver alinhado ou abaixo dessa marca, é hora de fazer a troca. Vale lembrar também de dar atenção à calibragem.
4) Não esquecer de olhar o combustível – principalmente em motos sem marcador
Abrir o tanque e visualizar o nível de combustível. Se a moto tem torneira reserva, checar se está na posição correta. A dica para viagens longas é planejar os reabastecimentos, conhecendo a autonomia da moto e identificando os postos de combustível no percurso.
Abrir o tanque e visualizar o nível de combustível. Se a moto tem torneira reserva, checar se está na posição correta. A dica para viagens longas é planejar os reabastecimentos, conhecendo a autonomia da moto e identificando os postos de combustível no percurso.
5) Examinar a lubrificação e a tensão da corrente da moto
Aplicar um lubrificante específico para correntes. O spray deve ser aplicado enquanto a roda traseira é girada, cobrindo toda a corrente. Consultar o manual da moto para saber sobre o intervalo ideal de folga da corrente (geralmente, de dois a quatro centímetros). Observar também se há desgaste excessivo, corrosão ou elos quebrados.
Aplicar um lubrificante específico para correntes. O spray deve ser aplicado enquanto a roda traseira é girada, cobrindo toda a corrente. Consultar o manual da moto para saber sobre o intervalo ideal de folga da corrente (geralmente, de dois a quatro centímetros). Observar também se há desgaste excessivo, corrosão ou elos quebrados.