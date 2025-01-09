Yamaha Ténéré 700 chega no primeiro trimestre ao Brasil

Modelo ganha com novos faróis de LED e tanque de combustível de 16 litros colocado mais baixo, para melhorar o equilíbrio Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha Ténéré 700 segue confirmada para chegar ao Brasil no primeiro trimestre de 2025. A big trail acabou de receber mudanças estéticas, com atualizações nas versões padrão e rali. O design é inspirado nas motocicletas do mundo das competições, com novos faróis de LED e tanque de combustível de 16 litros colocado mais baixo, para melhorar o equilíbrio.

O motor permanece sendo o dois cilindros CP2 de 690 cc, com 73 cavalos de potência e 6,8 kgfm de torque. O sistema eletrônico YCC-T (Chip Controlled Throttle) possibilita diferentes modos de condução, como o “Sport” e o “Explorer”.

Lá vem ela

A linha 2025 da Triumph Speed Twin 900 chega ao Brasil no segundo trimestre deste ano com melhorias Crédito: Triumph/Divulgação

Recentemente apresentada na Inglaterra, a linha 2025 da Triumph Speed Twin 900 chega ao Brasil no segundo trimestre deste ano, com melhorias que prometem elevar a experiência de pilotagem. O motor bicilíndrico arrefecido a líquido manteve 65 cavalos a 7.500 rpm e torque de 8,15 kgfm a 3.800 rpm, mas os aprimoramentos na estrutura incluem novas suspensões e um design mais contemporâneo.

A Speed Twin 900 passa a contar com um garfo telescópico invertido da marca Marzocchi, proporcionando melhor absorção de impactos. Na traseira, a moto recebe uma balança de alumínio e novos amortecedores com reservatório de gás separado.

A ergonomia também foi aprimorada: houve alterações no posicionamento do guidão, as pedaleiras foram rebaixadas e o assento foi elevado. O modelo conta com um sistema de medição inercial e freios ABS otimizados para curvas, além de dois modos de pilotagem: “Rain” e “Road”. A nova Triumph Speed Twin 900 terá preço sugerido de R$ 56.990.

O costume de customizar

O novo programa de pintura customizada da Harley-Davidson foi desenvolvido para atender aos clientes que desejam um acabamento exclusivo Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Harley-Davidson começa a revelar as primeiras novidades para 2025, incluindo algumas renovações de modelos e o programa “Harley-Davidson Factory Custom Paint & Graphics”, que oferece opções exclusivas de pintura e grafismos para determinados modelos, como as Street Glide, Road Glide e Road King Special.

Para os consumidores norte-americanos, a moto poderá ser pintada diretamente na fábrica da Harley-Davidson com a cor e o grafismo escolhido pelo cliente. Uma das novidades é o retorno da pintura Firestorm, que já foi mostrada na Street Glide.

O novo programa de pintura customizada da Harley-Davidson foi desenvolvido para atender aos clientes que desejam um acabamento exclusivo. As pinturas são aplicadas diretamente na fábrica, durante a montagem das motocicletas. Três opções de pintura customizada estarão disponíveis: Mystic Shift, Firestorm e Midnight Firestorm.

Caminho da roça

Antes vistos apenas como ferramentas de lazer, os veículos off-road tornaram-se indispensáveis em diversas profissões Crédito: MXF/Divulgação

O setor de quadriciclos está em plena ascensão. Antes, eram exclusivamente associados ao lazer, agora, são essenciais em várias atividades profissionais, especialmente na agricultura, na qual se destacam por sua capacidade de percorrer longas distâncias e otimizar o transporte.

A montadora curitibana MXF é uma das marcas que oferecem uma linha diversificada de produtos alinhados com as necessidades dos profissionais do campo. Dentre os modelos da MXF, o Attack 200c se sobressai em termos de atratividade no meio rural.

Além de um ser equipado com um painel interativo que exibe informações importantes, como consumo de combustível e velocidade média, o quadriciclo conta com faróis de leds com tecnologia DRL (Daytime Running Light), que garantem visibilidade superior durante o dia. Com freios hidráulicos a disco e bagageiros com cobertura plástica, o quadriciclo oferece controle e proteção para o transporte de equipamentos no campo.