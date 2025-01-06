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Expectativa à italiana

Marca italiana de motocicletas prepara chegada no mercado brasileiro

A Moto Morini pretende ingressar no mercado brasileiro em 2025, com montagem na Zona Franca de Manaus

Públicado em 

06 jan 2025 às 01:58
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Moto Marini X-Cape 1200
Destaque na Eicma 2024, o Salão de Milão, a big trail Moto Morini X-Cape 1200 estreará no mercado europeu no segundo semestre Crédito: Moto Morini/Divulgação
A Moto Morini é uma fabricante italiana fundada em Bologna em 1937, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A marca pretende ingressar no mercado brasileiro em 2025, com montagem na Zona Franca de Manaus.
Destaque na Eicma 2024, o Salão de Milão, a big trail Moto Morini X-Cape 1200 estreará no mercado europeu no segundo semestre do próximo ano e pode vir também para o Brasil. Com motor V2 Corsa Corta EVO de 125 cavalos de potência com torque de 10,5 kgfm, a X-Cape 1200 se destaca por sua carenagem abaulada, faróis de leds com funções direcionais nas curvas e uma câmera instalada no painel frontal.
Um radar traseiro monitora os pontos cegos para aumentar a segurança do piloto. O display de TFT de 7 polegadas oferece navegação integrada e controle de cruzeiro. Outros modelos da marca italiana cotados para o mercado brasileiro são a clássica Seiemezzo 650, a aventureira X-Cape 650 e a custom Calibro 700.

Renovação discreta

Yamaha Fazer FZ 15 2025
A linha 2025 da Yamaha Fazer FZ 15 chega às lojas em janeiro com poucas mudanças Crédito: Yamaha/Divulgação
A linha 2025 da Yamaha Fazer FZ 15 chega às lojas em janeiro com poucas mudanças. A pequena moto urbana ganhou um spoiler na parte inferior do motor, cores inéditas e um novo painel, agora “conectado”.
O motor de 150 cc BlueFlex, o mesmo da Factor e da Crosser, recebeu alterações para atender às regras do Promot 5, que reduz a emissão de gases por motocicletas e similares. Com isso, o monocilíndrico passou a produzir 11,7 cavalos de potência a 7.250 rpm, quando abastecida com etanol (11,6 cavalos com gasolina), e 1,3 kgfm de torque a 6 mil rpm.
O câmbio tem 5 marchas, e o modelo traz freio dianteiro com ABS e suspensão traseira monoamortecida. O painel 100% digital no estilo “blackout” agora é compatível com o Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect. O Display mostra a conexão do celular com o aplicativo, o nível da bateria do smartphone conectado e notificação de mensagens recebidas.
O modelo estará disponível nas cores Titanium Grey (cinza fosco) com rodas vermelhas e Matt Green (verde fosco), além das já conhecidas Racing Blue (azul metálico) e Magma Red (vermelho metálico).O preço passou de R$ 19.690 para R$ 20.390, sem frete e seguro.

Cruiser de estilo clássico

Shineray Denver 250 2025
A Shineray Denver 250 2025 foi lançada no Brasil, como parte de um “pacote” de novidades Crédito: Shineray/Divulgação
A Shineray Denver 250 2025 foi lançada no Brasil, como parte de um “pacote” de novidades que incluem as motocicletas 250F, Titanium 250 e Iron 250, que estão chegando juntas às concessionárias da marca.
A Denver 250 2025 – que, em mercados internacionais, é conhecida como Lifan V16 – traz características semelhantes às da Titanium 250, mas com um estilo mais clássico, diferenciando de sua “colega” mais moderna.
O motor bicilíndrico em “V”, de 248,92 cm3, entrega 19 cavalos de potência a 8 mil rpm e torque de 1,88 kgfm a 6 mil giros. O painel é misto de digital e analógico, com duas telas. Com preço de R$ 23.990 (sem incluir frete), a Denver 250 está disponível nas cores preto, cinza e branco.

Nas tomadas

Scooter elétrica Lumina, EZE Mobilidade
A Lumina traz motor de 900W, que a leva a atingir a velocidade máxima (limitada) de 32 km/h Crédito: EZE Mobilidade/Divulgação
Segundo a fabricante EZE Mobilidade, a scooter elétrica Lumina, com design personalizável e que dispensa CNH ou emplacamento, tem autonomia de até cem quilômetros.
A Lumina traz motor de 900W, que a leva a atingir a velocidade máxima (limitada) de 32 km/h. Sua bateria de lítio removível de 48V 30Ah permite carregamento fácil em qualquer ambiente com acesso à eletricidade. De acordo com a EZE, o tempo de carregamento total é de seis horas.
A carenagem translúcida iluminada é personalizável em sete cores, possibilitando que o usuário escolha uma aparência a seu gosto. A Lumina está disponível na base nas cores prata, verde militar, Azul Sky e Rose Gold. O preço é de R$ 16.986 mais taxa de frete, e pode ser comprada pela internet, no e-commerce www.ezebikes.com.br.

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