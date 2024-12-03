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Novata nas lojas

Yamaha Lander 2025 chega às concessionárias em dezembro

O modelo recebeu elementos como farol de projetor em LED, luzes de circulação diurna (DRL) e lanterna em LED com piscas que utilizam lâmpadas halógenas

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 12:43

Públicado em 

03 dez 2024 às 12:43
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Yamaha Lander 2025
O motor monocilíndrico de 249 cc a gasolina entrega 20,9 cavalos de potência a 8 mil rpm e torque de 2,1 kgfm a 6 mil rpm, associado a um câmbio de 5 marchas Crédito: Yamaha/Divulgação
A Yamaha Lander 2025 chega às concessionárias durante o mês de dezembro. A trail 250 da marca japonesa traz atualizações em seu visual e novo painel com conectividade. A nova Lander 250 está disponível em quatro opções de cores: Titanium Grey (cinza fosco), Amazon Green (verde fosco), Solar Red (vermelho sólido) e Racing Blue (azul metálico).
Com 2,15 metros de comprimento, 82 centímetros de largura, 1,21 metro de altura, entre-eixos de 1,39 metro e altura mínima em relação ao solo de 24 centímetros, o modelo pesa 156 quilos em ordem de marcha e recebeu elementos como farol de projetor em leds, luzes de circulação diurna (DRL) e lanterna em leds, com piscas utilizando lâmpadas halógenas.
Seguindo o que ocorreu anteriormente com a FZ25, a trail deixa de ser flex. O motor monocilíndrico de 249 cc a gasolina entrega 20,9 cavalos de potência a 8 mil rpm e torque de 2,1 kgfm a 6 mil rpm, associado a um câmbio de 5 marchas. O preço sugerido da Lander 250 2025 Connected é de R$ 27.490, sem incluir o frete.

Brinquedo de marmanjo

Lego Technic Ducati Panigale V4 S
O modelo Lego Technic Ducati Panigale V4 S, feito com 1.603 peças estará à venda nas lojas Lego europeias e on-line a partir de 1° de janeiro Crédito: Ducati/Divulgação
A fabricante italiana de motocicletas Ducati e o Grupo Lego renovam a sua parceria e apresentam o conjunto Lego Technic dedicado à sétima geração das superbikes Borgo Panigale.
A primeira oportunidade de admirar de perto o novo resultado da colaboração será no dia 3 de dezembro, durante o “Campioni in Festa”, evento na cidade italiana de Bolonha em que os protagonistas da temporada de corridas da Ducati celebrarão suas conquistas.
A nova Panigale V4 é a moto que herda o maior número de soluções técnicas resultantes da experiência adquirida pela Ducati Corse nos principais campeonatos mundiais, com o objetivo de poder oferecer as mesmas sensações de condução dos pilotos profissionais.
O modelo Lego Technic Ducati Panigale V4 S, feito com 1.603 peças, é adequado para maiores de 18 anos e estará à venda nas lojas Lego europeias e on-line a partir de 1° de janeiro de 2025. Na Europa, o preço é de 199,99 euros (cerca de R$ 1.275).

Para a garotada

UTV MXF Shark 1200
O modelo combina potência e praticidade, com uma bateria que oferece até 120 minutos de autonomia e velocidade de até 30 km/h Crédito: MXF/Divulgação
A montadora curitibana MXF Motors traz como opção para o Natal veículos elétricos especialmente voltados para o público infanto-juvenil. Na linha de UTVs (Utility Terrain Vehicle) está o Shark 1200, destinado a crianças e jovens de até 89 quilos, com motor de 1.200W, velocidade de até 36 km/h e autonomia de 70 minutos.
Outro UTV é o Thor Electric, projetado para pessoas com até 55 quilos, disponível nas cores amarela, verde e azul. O modelo combina potência e praticidade, com uma bateria que oferece até 120 minutos de autonomia e velocidade de até 30 km/h. Na categoria moto, a MXF destina aos pequenos o modelo Ferinha.
Potente e também com baixa emissão de ruído, a moto tem três níveis de velocidade, com autonomia de 15 quilômetros. “Nossos produtos são um convite à aventura, para explorar novos ambientes, sair de casa e deixar um pouco as telas de lado. Eles foram desenvolvidos com carinho e respeito a cada etapa do desenvolvimento da infância e da adolescência, para que, de fato, esses jovens desfrutem de uma experiência fantástica”, destaca João Henrique Montani, proprietário da MXF

Sem esquentar a cabeça

capacetes Peels F21 Burn
O F21 Burn está disponível nas combinações de cores preto brilho e prata, branco e prata, bordô fosco e prata ou preto fosco e prata Crédito: Peels/Divulgação
Chega às lojas o mais novo grafismo dos capacetes da Peels, com o modelo F21 Burn. Com inspiração nos anos 80 em seu grafismo “old school”, o F21 Burn tem como fundo cores lisas, com a frase “let it all burn” (algo como “deixe tudo queimar”), envolto por uma chama em um dos lados e a palavra “Destroyer” (“destruidor”) acompanhada de ossos e um raio do outro.
Com a queixeira removível em estilo aviador, o modelo tem atributos que o tornam ideal e prático para os deslocamentos urbanos, como dupla de viseiras de acessórios, sendo uma cristal e outra fumê. Ao remover a queixeira, o piloto tem a vantagem de sentir a liberdade proporcionada pelo uso de um capacete aberto.
O revestimento interno removível e lavável, produzido em tecido antialérgico, tem fecho micrométrico, que facilita a utilização. O F21 Burn está disponível nas combinações de cores preto brilho e prata, branco e prata, bordô fosco e prata ou preto fosco e prata.
Com tamanhos 56, 58, 60 e 61, o preço público sugerido é de R$ 399,90. O produto está disponível nas principais lojas de acessórios para motociclistas e na loja oficial de fábrica.

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